Déployer Domoticz en un clic.
Système domotique open-source léger pour surveiller et contrôler les appareils connectés de la maison.
Choisissez un forfait VPS pour Domoticz
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Domoticz
Domoticz est un serveur domotique léger qui vous permet de surveiller et de contrôler une large gamme d'appareils domotiques intelligents — interrupteurs, capteurs, thermostats, compteurs d'énergie, stations météorologiques, et plus encore — le tout à partir d'une seule interface web. Il prend en charge des centaines de protocoles matériels et d'intégrations, y compris Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, les compteurs P1 et MQTT, ce qui le rend compatible avec la plupart des écosystèmes de maison intelligente populaires.
L'exécution de Domoticz sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos règles d'automatisation, les données historiques des capteurs et l'accès aux appareils — sans dépendance au cloud, sans frais d'abonnement et sans risques de confidentialité liés aux services tiers. Sa faible empreinte en ressources le rend bien adapté aux déploiements permanents sur un VPS modeste.
Caractéristiques principales de Domoticz
Prise en charge des appareils multi-protocoles
Connectez Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT et des centaines d'autres protocoles matériels depuis une interface unifiée unique.
Moteur de règles d'automatisation
Créez des règles d'automatisation basées sur le temps, les événements et les capteurs sans écrire de code, pour que votre maison fonctionne selon votre emploi du temps.
Surveillance énergétique
Suivez la consommation d'électricité, de gaz et d'eau en temps réel grâce à des graphiques intégrés et au stockage de données historiques alimenté par SQLite.
Tableaux de bord météo et capteurs
Visualisez les données de température, d'humidité, de vent, de pluie et de qualité de l'air provenant de capteurs locaux ou de services météorologiques en ligne dans des tableaux de bord personnalisables.
Interface adaptée aux mobiles
Accédez et contrôlez tous les appareils depuis n'importe quel navigateur ou appareil mobile, avec des notifications push optionnelles via des services tiers.
Support des plugins et du scripting
Étendre les fonctionnalités avec des plugins Python et des scripts Lua pour intégrer du matériel personnalisé, des API ou une logique d'automatisation complexe.
Pourquoi exécuter Domoticz sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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