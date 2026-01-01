Déployer Dittofeed en un clic.
Plateforme d'engagement client open source pour la messagerie multicanal automatisée par e-mail, SMS, Slack et notifications push mobiles.
Choisissez un forfait VPS pour Dittofeed
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Dittofeed
Dittofeed est une alternative open-source à Braze et Iterable, conçu pour les équipes produit et marketing qui ont besoin d'un contrôle total sur la messagerie client sans tarification par message. Il vous permet de concevoir des parcours clients automatisés déclenchés par le comportement de l'utilisateur — séquences d'intégration, campagnes de réengagement, alertes transactionnelles, et plus encore — sur les canaux email, SMS, WhatsApp, Slack et notifications push mobiles.
L'auto-hébergement de Dittofeed conserve toutes les données d'événements clients, les listes de contacts et l'historique de messagerie sur votre propre infrastructure. Vous évitez les frais par siège et par message tout en conservant la possibilité de vous intégrer directement à votre entrepôt de données, de connecter votre propre fournisseur de messagerie et de respecter les exigences de résidence des données.
Caractéristiques principales de Dittofeed
Automatisation du parcours
Concevez des flux de messages en plusieurs étapes déclenchés par des événements utilisateur, des délais ou l'appartenance à un segment à l'aide d'un éditeur visuel par glisser-déposer.
Livraison multicanal
Envoyez des messages par e-mail, SMS, notifications push mobiles, WhatsApp et Slack depuis une plateforme unique sans avoir à gérer des fournisseurs distincts par canal.
Segmentation comportementale
Créez des segments d'audience dynamiques à partir d'événements et de propriétés utilisateur en temps réel pour cibler les bons utilisateurs au bon moment.
Bibliothèque de modèles
Créez et versionnez des modèles de message avec un éditeur enrichi, puis réutilisez-les dans plusieurs parcours et campagnes.
Analyse des livraisons
Suivez les taux d'ouverture, les taux de clics, les conversions et les erreurs de livraison par parcours et par canal pour optimiser la messagerie au fil du temps.
Pourquoi exécuter Dittofeed sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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