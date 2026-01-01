Dittofeed est une alternative open-source à Braze et Iterable, conçu pour les équipes produit et marketing qui ont besoin d'un contrôle total sur la messagerie client sans tarification par message. Il vous permet de concevoir des parcours clients automatisés déclenchés par le comportement de l'utilisateur — séquences d'intégration, campagnes de réengagement, alertes transactionnelles, et plus encore — sur les canaux email, SMS, WhatsApp, Slack et notifications push mobiles.

L'auto-hébergement de Dittofeed conserve toutes les données d'événements clients, les listes de contacts et l'historique de messagerie sur votre propre infrastructure. Vous évitez les frais par siège et par message tout en conservant la possibilité de vous intégrer directement à votre entrepôt de données, de connecter votre propre fournisseur de messagerie et de respecter les exigences de résidence des données.