Déployer DHIS2 en installation en un clic.
Plateforme d'information sur la santé open source utilisée par les services de santé nationaux dans plus de 70 pays à travers le monde.
Choisissez un forfait VPS pour DHIS2
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec DHIS2
DHIS2 est le plus grand système de gestion de l'information sanitaire open source au monde, déployé dans plus de 70 pays pour collecter, analyser et rapporter des données de routine sur la santé, la vaccination, la surveillance des maladies et la logistique. Développé par l'Université d'Oslo et une communauté mondiale de partenaires du secteur public, il soutient des programmes de santé nationaux desservant environ 2,4 milliards de personnes.
L'auto-hébergement de DHIS2 sur votre propre VPS maintient les données sensibles des patients et des programmes entièrement sous votre juridiction, vous permet d'adapter les métadonnées, les tableaux de bord et les intégrations aux flux de travail locaux, et évite les frais par utilisateur associés aux fournisseurs de HMIS propriétaires.
Caractéristiques principales de DHIS2
Capture de données multicanal
Collectez des données agrégées, individuelles et d'événements via des formulaires web, des clients Android, des SMS et des importations en masse dans des milliers d'installations.
Analyse visuelle
Créez des tableaux croisés dynamiques, des graphiques, des cartes et des tableaux de bord directement à partir des données collectées sans exporter vers des outils externes.
Programmes de suivi
Suivez les cas individuels, les bénéficiaires et les chaînes d'approvisionnement au fil du temps grâce à des programmes de suivi longitudinal configurables.
Gestion des métadonnées
Définir les unités d'organisation, les éléments de données, les indicateurs et les règles de validation à travers un modèle flexible adapté par les ministères de la santé.
API Web RESTful
Intégrer les registres, les systèmes de laboratoire et les pipelines de rapports via une API REST documentée et la plateforme d'applications DHIS2.
Android hors ligne d'abord
Les agents de terrain saisissent des données hors ligne avec l'application DHIS2 Android Capture et les synchronisent une fois la connectivité rétablie.
Pourquoi exécuter DHIS2 sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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