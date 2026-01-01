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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Databag

Databag est une plateforme de messagerie auto-hébergée et fédérée qui apporte la communication décentralisée aux individus et aux petites communautés sans dépendre de serveurs d'entreprise ou d'une infrastructure blockchain. Utilisant la cryptographie à clé publique-privée pour l'identité, les comptes ne sont pas liés à un domaine d'hébergement spécifique — les utilisateurs sur différents nœuds Databag peuvent s'envoyer des messages librement, similaire au fonctionnement de la fédération d'e-mails.

La plateforme prend en charge les sujets scellés chiffrés de bout en bout, les appels audio et vidéo, les notifications push mobiles et l'organisation des messages par sujet. L'auto-hébergement sur votre VPS signifie que toutes les conversations, l'historique des appels et les données de contact restent entièrement au sein de votre infrastructure, avec des comptes illimités par nœud et sans frais par utilisateur — ce qui le rend idéal pour les familles, les groupes d'amis et les petites organisations qui souhaitent une messagerie moderne sans intermédiaires d'entreprise.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Databag

Messagerie fédérée

Les comptes sur différents nœuds Databag peuvent communiquer directement, créant un réseau décentralisé où aucun serveur unique ne contrôle toutes les conversations.

Chiffrement de bout en bout

Les sujets scellés utilisent le chiffrement côté client afin que le contenu des messages soit privé, même pour l'administrateur du serveur hébergeant le nœud.

Appels audio et vidéo

Les appels intégrés éliminent le besoin d'un outil de vidéoconférence distinct pour les communautés utilisant déjà Databag pour la messagerie.

Fils de discussion thématiques

Organise les conversations par sujet plutôt que par contact, facilitant ainsi la concentration des discussions et leur recherche au sein d'une communauté.

Comptes illimités

Chaque nœud prend en charge autant de comptes que nécessaire sans frais supplémentaires, ce qui le rend économique pour héberger la messagerie d'un foyer ou d'une organisation entière.

Pourquoi exécuter Databag sur Hostinger

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Maxim Shishkin
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

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