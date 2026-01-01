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Outil de cross-seeding automatisé qui trouve des torrents correspondants sur les traqueurs privés pour maximiser votre ratio de partage.

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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Cross-seed

Cross-seed est un outil d'automatisation open-source conçu pour aider les utilisateurs de torrents à trouver et à ajouter des cross-seeds — des torrents qui existent sur plusieurs traqueurs privés mais partagent des fichiers identiques. En comparant vos téléchargements existants avec des indexeurs comme Prowlarr ou Jackett, il identifie les versions correspondantes et les ajoute automatiquement à votre client torrent, vous permettant de seeder sur des traqueurs supplémentaires sans retélécharger aucune donnée.

L'exécution de Cross-seed sur un VPS assure un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7, recherchant de nouvelles opportunités de cross-seed dès qu'elles se présentent. Il s'intègre avec les clients torrent populaires tels que qBittorrent, Deluge et rTorrent, et prend en charge la correspondance basée sur les données qui fonctionne même lorsque les noms de version diffèrent entre les traqueurs.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Cross-seed

Ensemencement croisé automatique

Analyse vos téléchargements existants et trouve des torrents correspondants sur d'autres traqueurs afin que vous puissiez partager davantage sans télécharger quoi que ce soit de plus.

Soutien multi-traceurs

Se connecte à Prowlarr ou Jackett pour rechercher parmi des dizaines de traqueurs privés et publics simultanément à partir d'une seule configuration.

Intégration du client Torrent

Fonctionne nativement avec qBittorrent, Deluge, Transmission et rTorrent pour injecter des torrents cross-seed directement dans votre client.

Correspondance basée sur les données

Fait correspondre les torrents par le contenu et la taille des fichiers plutôt que par les noms uniquement, permettant de détecter les cross-seeds même lorsque les titres des versions diffèrent entre les traqueurs.

Mode Démon

Fonctionne comme un service d'arrière-plan persistant qui surveille les nouveaux téléchargements et trouve automatiquement des opportunités de cross-seeding en temps réel.

Pourquoi exécuter Cross-seed sur Hostinger

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Maxim Shishkin
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