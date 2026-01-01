Déployer Cross-seed en un clic.
Outil de cross-seeding automatisé qui trouve des torrents correspondants sur les traqueurs privés pour maximiser votre ratio de partage.
Choisissez un forfait VPS pour Cross-seed
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Cross-seed
Cross-seed est un outil d'automatisation open-source conçu pour aider les utilisateurs de torrents à trouver et à ajouter des cross-seeds — des torrents qui existent sur plusieurs traqueurs privés mais partagent des fichiers identiques. En comparant vos téléchargements existants avec des indexeurs comme Prowlarr ou Jackett, il identifie les versions correspondantes et les ajoute automatiquement à votre client torrent, vous permettant de seeder sur des traqueurs supplémentaires sans retélécharger aucune donnée.
L'exécution de Cross-seed sur un VPS assure un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7, recherchant de nouvelles opportunités de cross-seed dès qu'elles se présentent. Il s'intègre avec les clients torrent populaires tels que qBittorrent, Deluge et rTorrent, et prend en charge la correspondance basée sur les données qui fonctionne même lorsque les noms de version diffèrent entre les traqueurs.
Caractéristiques principales de Cross-seed
Ensemencement croisé automatique
Analyse vos téléchargements existants et trouve des torrents correspondants sur d'autres traqueurs afin que vous puissiez partager davantage sans télécharger quoi que ce soit de plus.
Soutien multi-traceurs
Se connecte à Prowlarr ou Jackett pour rechercher parmi des dizaines de traqueurs privés et publics simultanément à partir d'une seule configuration.
Intégration du client Torrent
Fonctionne nativement avec qBittorrent, Deluge, Transmission et rTorrent pour injecter des torrents cross-seed directement dans votre client.
Correspondance basée sur les données
Fait correspondre les torrents par le contenu et la taille des fichiers plutôt que par les noms uniquement, permettant de détecter les cross-seeds même lorsque les titres des versions diffèrent entre les traqueurs.
Mode Démon
Fonctionne comme un service d'arrière-plan persistant qui surveille les nouveaux téléchargements et trouve automatiquement des opportunités de cross-seeding en temps réel.
Pourquoi exécuter Cross-seed sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.