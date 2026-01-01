Corteza est une plateforme low-code open source qui permet aux équipes de créer des applications métier personnalisées, des pipelines CRM et des automatisations de processus sans connaissances approfondies en programmation. Son constructeur d'applications par glisser-déposer, sa gestion flexible des enregistrements et son moteur de flux de travail intégré permettent aux organisations de modéliser n'importe quel processus métier — du suivi des prospects aux flux de travail de conformité — et de le déployer sans écrire un seul service backend à partir de zéro.

L'auto-hébergement de Corteza sur votre propre VPS place vos données métier entièrement sous votre contrôle. La plateforme prend en charge LDAP, SAML et OAuth2 pour l'authentification d'entreprise, un contrôle d'accès basé sur les rôles à granularité fine, et une surface d'API REST/gRPC qui s'intègre aux outils existants. PostgreSQL offre un stockage fiable et évolutif pour tous les enregistrements et journaux d'automatisation.