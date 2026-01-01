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Alternative open-source fonctionnant en local d'abord à Slack et Notion, combinant le chat, les pages et les bases de données dans un seul espace de travail.

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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Colanode

Colanode est un espace de travail collaboratif open-source tout-en-un, basé sur une architecture local-first. Il combine le chat d'équipe en temps réel, des pages et wikis en texte enrichi, des bases de données personnalisables avec des vues tableau, kanban et calendrier, et la gestion de fichiers — couvrant les mêmes fonctionnalités que Slack et Notion dans un seul outil que vous contrôlez entièrement.

Chaque modification est d'abord enregistrée dans une base de données SQLite locale, puis synchronisée avec le serveur en arrière-plan, ainsi l'application reste réactive sur des connexions instables et continue de fonctionner hors ligne. Les modifications concurrentes sur les pages et les enregistrements de base de données sont fusionnées avec des CRDTs alimentés par Yjs, éliminant les conflits lorsque les membres de l'équipe éditent simultanément. L'auto-hébergement conserve chaque message, document et fichier sur une infrastructure que vous possédez, sans frais par utilisateur.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Colanode

Synchronisation locale d'abord

Les modifications sont d'abord écrites dans une base de données SQLite locale et synchronisées en arrière-plan, afin que l'application reste rapide hors ligne et se rétablisse automatiquement lorsque le serveur se reconnecte.

Discussion d'équipe en temps réel

Les canaux persistants et les messages directs maintiennent les conversations d'équipe organisées à côté de vos documents et données de projet dans le même espace de travail.

Pages de texte enrichi

Un éditeur basé sur des blocs pour les documents, les wikis et les notes — similaire à Notion — avec des intégrations, des blocs de code et des hiérarchies de pages imbriquées pour une connaissance structurée.

Bases de données personnalisées

Structurez les informations avec des champs personnalisés et basculez entre les vues tableau, kanban et calendrier, remplaçant ainsi le besoin d'un outil de suivi de projet ou d'un tableur séparé.

Édition sans conflit

Les CRDTs propulsés par Yjs permettent à plusieurs personnes de modifier la même page ou le même enregistrement simultanément sans écraser les modifications ni nécessiter de résolution manuelle des conflits.

Pourquoi exécuter Colanode sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Omkar
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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