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Serveur de messagerie temps réel évolutif pour la création d'applications en direct avec WebSocket et la messagerie pub/sub.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Centrifugo

Centrifugo est un serveur de messagerie en temps réel open-source et agnostique au niveau du langage, qui délivre des messages instantanés aux utilisateurs connectés via WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport et gRPC. N'importe quel backend — quelle que soit la langue ou le framework — peut publier des messages via une simple API HTTP ou gRPC, ce qui facilite l'ajout de fonctionnalités en temps réel aux applications existantes sans les réécrire.

L'auto-hébergement de Centrifugo sur votre VPS élimine les frais par message et par connexion facturés par les services commerciaux en temps réel comme Pusher ou Ably, tout en vous donnant un contrôle total sur la mise à l'échelle, le routage des données et la configuration de la sécurité.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Centrifugo

Intégration indépendante du langage

Tout backend peut publier des messages via une simple API HTTP ou gRPC, vous permettant ainsi d'ajouter des fonctionnalités en temps réel sans modifier votre pile technologique existante.

Historique des messages et récupération

Stocke les messages récents par canal et rejoue automatiquement les événements manqués aux clients en reconnexion, évitant ainsi la perte de données lors de brèves déconnexions.

Scalabilité horizontale

Le moteur basé sur Redis vous permet d'exécuter plusieurs nœuds Centrifugo et de gérer des millions de connexions simultanées à mesure que votre base d'utilisateurs s'agrandit.

Suivi de présence

Suit les utilisateurs connectés dans chaque canal et diffuse les événements de connexion/déconnexion, permettant des fonctionnalités telles que les indicateurs de saisie et les listes d'utilisateurs actifs.

Panneau d'administration intégré

Surveillez les connexions, les canaux et le flux de messages en temps réel via l'interface utilisateur d'administration web sans avoir à configurer des outils d'observabilité distincts.

Pourquoi exécuter Centrifugo sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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