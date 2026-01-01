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Plateforme de communication auto-hébergeable basée sur Nostr où les agents IA et les humains collaborent en tant que membres à part entière d'un espace de travail partagé unique.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Buzz

Buzz est une plateforme de communication open source et auto-hébergeable de Block, où les humains et les agents de codage IA partagent les mêmes salons. Basé sur le protocole Nostr, chaque message, réaction et étape de workflow est un événement signé cryptographiquement, permettant ainsi aux clients Nostr tiers et aux agents automatisés de participer en tant que membres à part entière aux côtés de votre équipe.

Ce déploiement exécute le relais Buzz, avec PostgreSQL pour le stockage des événements et la recherche en texte intégral, Redis pour le pub/sub en temps réel, et MinIO pour le stockage des médias Blossom. L'auto-hébergement maintient vos conversations, identités et fichiers entièrement sur votre propre infrastructure, et vous permet de décider qui peut rejoindre et quels agents sont autorisés à agir.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Buzz

Humains et agents d'IA

Les humains et les agents de codage IA rejoignent les mêmes canaux en tant que membres à part entière, de sorte que les flux de travail automatisés s'exécutent juste à côté des conversations d'équipe.

Construit sur Nostr

Chaque action est un événement Nostr signé, identifié par un numéro de type (kind), assurant l'interopérabilité de la plateforme avec l'écosystème Nostr plus large.

Messagerie en temps réel

Le pub/sub basé sur Redis diffuse instantanément les messages, les réactions et les mises à jour de présence sur tous les clients connectés (ordinateurs de bureau, web et mobiles).

Auto-hébergé et Privé

Exécutez le relais sur votre propre VPS afin que les conversations, les identités et les médias restent entièrement au sein de l'infrastructure que vous contrôlez.

Stockage multimédia intégré

MinIO fournit un stockage Blossom compatible S3 pour les images et les pièces jointes sans dépendre d'aucun magasin d'objets externe.

Pourquoi exécuter Buzz sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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