Jusqu'à 69% de réduction pour Bluesky PDS

Déployer Bluesky PDS avec une installation en un clic.

Serveur de données personnelles auto-hébergé pour le réseau Bluesky, vous donnant la pleine propriété de votre identité sociale et de votre contenu.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
5,49  € /mois
Choisissez votre forfait
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployer Bluesky PDS avec une installation en un clic.

Choisissez un forfait VPS pour Bluesky PDS

69% de réduction
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 131,76 € (prix d'origine : 431,76 €). Renouvellement au prix de 11,99 €/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64% de réduction
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 191,76 € (prix d'origine : 527,76 €). Renouvellement au prix de 14,99 €/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 263,76 € (prix d'origine : 863,76 €). Renouvellement au prix de 27,99 €/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 527,76 € (prix d'origine : 1.559,76 €). Renouvellement au prix de 49,99 €/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69% de réduction
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 131,76 € (prix d'origine : 431,76 €). Renouvellement au prix de 11,99 €/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64% de réduction
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 191,76 € (prix d'origine : 527,76 €). Renouvellement au prix de 14,99 €/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 263,76 € (prix d'origine : 863,76 €). Renouvellement au prix de 27,99 €/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 527,76 € (prix d'origine : 1.559,76 €). Renouvellement au prix de 49,99 €/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Bluesky PDS

Bluesky PDS (Personal Data Server) est le composant fondamental pour participer au réseau social Bluesky selon vos propres conditions. Basé sur l'AT Protocol, il stocke votre graphe social, vos publications et vos médias, gère votre identité décentralisée (DID) et se synchronise avec l'ensemble du réseau Bluesky — le tout sans dépendre d'une seule entreprise ou plateforme.

Gérer votre propre PDS signifie que votre contenu et vos relations avec vos abonnés sont portables : si vous changez de fournisseur d'hébergement, vos données vous suivent. Ce déploiement inclut un stockage persistant, l'outil de gestion pdsadmin et une intégration complète avec les services de relais et de visualisation d'applications Bluesky afin que vous puissiez utiliser n'importe quel client compatible Bluesky immédiatement après la configuration.

Commencer
Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Bluesky PDS

Propriété complète des données

Vos publications, vos mentions J'aime et votre graphe social sont stockés sur votre propre serveur sous le protocole AT, ce qui les rend entièrement portables et indépendants de toute plateforme unique.

Identité décentralisée

Le PDS gère votre DID (Identifiant Décentralisé), vous offrant une identité persistante et auto-souveraine qui ne peut être révoquée par un service tiers.

Identifiants de domaine personnalisés

Hébergez votre identifiant Bluesky sur votre propre domaine, renforçant ainsi votre identité et rendant votre présence indubitablement la vôtre.

Compatibilité réseau complète

Se synchronise automatiquement avec le relais Bluesky afin que votre contenu apparaisse dans le fil global et soit accessible depuis n'importe quel client ou application Bluesky.

Outils d'administration intégrés

L'outil pdsadmin fourni vous permet de gérer les comptes, de faire pivoter les clés et de gérer les tâches d'administration du serveur directement depuis la ligne de commande.

Pourquoi exécuter Bluesky PDS sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Lancement local. Expansion mondiale.

Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Essayez-le sans risque grâce à notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus de détails.

Commencer

Explorez davantage d'applications à déployer

AirTrail

AirTrail

Journal de vol personnel avec carte interactive, statistiques et support multi-utilisateur

Déployer
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Wiki léger auto-hébergé avec des pages gérées par Git et l'édition Markdown

Déployer
Bigcapital

Bigcapital

Plateforme de comptabilité financière auto-hébergée, avec rapports intelligents et gestion multi-devises

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.