Bluesky PDS (Personal Data Server) est le composant fondamental pour participer au réseau social Bluesky selon vos propres conditions. Basé sur l'AT Protocol, il stocke votre graphe social, vos publications et vos médias, gère votre identité décentralisée (DID) et se synchronise avec l'ensemble du réseau Bluesky — le tout sans dépendre d'une seule entreprise ou plateforme.

Gérer votre propre PDS signifie que votre contenu et vos relations avec vos abonnés sont portables : si vous changez de fournisseur d'hébergement, vos données vous suivent. Ce déploiement inclut un stockage persistant, l'outil de gestion pdsadmin et une intégration complète avec les services de relais et de visualisation d'applications Bluesky afin que vous puissiez utiliser n'importe quel client compatible Bluesky immédiatement après la configuration.