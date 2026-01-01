Bitwarden est le serveur officiel de gestionnaire de mots de passe construit et maintenu par Bitwarden Inc. Ce modèle déploie Bitwarden lite, la distribution à conteneur unique du fournisseur, avec une base de données MariaDB dédiée. Contrairement aux réimplémentations communautaires de l'API Bitwarden, il exécute le même code serveur que Bitwarden fournit à ses propres clients, de sorte que le comportement du coffre-fort, la cryptographie et la cadence de mise à jour proviennent directement du fournisseur.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS conserve chaque élément de coffre-fort, pièce jointe et fichier au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, tandis que vos appareils continuent d'utiliser les extensions de navigateur, les applications de bureau, les applications mobiles et l'interface de ligne de commande (CLI) officielles de Bitwarden. Traefik se place devant le conteneur avec des certificats Let's Encrypt automatiques, satisfaisant l'exigence HTTPS que les clients Bitwarden imposent. Bitwarden recommande la version lite pour un usage personnel et les laboratoires domestiques.