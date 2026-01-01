Déployer Bitwarden en un clic.
Serveur officiel de gestionnaire de mots de passe Bitwarden auto-hébergé, associé à un service de base de données MariaDB dédié.
Choisissez un forfait VPS pour Bitwarden
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Bitwarden
Bitwarden est le serveur officiel de gestionnaire de mots de passe construit et maintenu par Bitwarden Inc. Ce modèle déploie Bitwarden lite, la distribution à conteneur unique du fournisseur, avec une base de données MariaDB dédiée. Contrairement aux réimplémentations communautaires de l'API Bitwarden, il exécute le même code serveur que Bitwarden fournit à ses propres clients, de sorte que le comportement du coffre-fort, la cryptographie et la cadence de mise à jour proviennent directement du fournisseur.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS conserve chaque élément de coffre-fort, pièce jointe et fichier au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, tandis que vos appareils continuent d'utiliser les extensions de navigateur, les applications de bureau, les applications mobiles et l'interface de ligne de commande (CLI) officielles de Bitwarden. Traefik se place devant le conteneur avec des certificats Let's Encrypt automatiques, satisfaisant l'exigence HTTPS que les clients Bitwarden imposent. Bitwarden recommande la version lite pour un usage personnel et les laboratoires domestiques.
Caractéristiques principales de Bitwarden
Serveur Bitwarden officiel
Exécute le code serveur que Bitwarden Inc. développe et maintient, de sorte que les correctifs de sécurité et les versions proviennent directement du fournisseur.
Compatibilité client officielle
Les extensions de navigateur, les applications de bureau, les applications mobiles et la CLI Bitwarden se connectent à votre propre serveur sans aucune modification.
Coffre-fort chiffré de bout en bout
Les éléments sont chiffrés sur vos appareils selon un modèle de connaissance nulle, de sorte que le serveur ne voit jamais votre mot de passe principal.
Organisations et partage
Partagez les identifiants avec les membres de votre famille ou vos collègues via des organisations et des collections avec un contrôle d'accès par utilisateur.
Services d'entreprise optionnels
Le SSO, le provisionnement SCIM et la journalisation des événements sont inclus dans l'image et peuvent être activés lorsqu'une licence l'exige.
Pourquoi exécuter Bitwarden sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.