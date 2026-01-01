No necesitás experiencia en programación para crear una app web. Las herramientas de IA sin código, como el Creador con IA de Hostinger, te permiten describir tu idea con tus propias palabras y generar una app web funcional al instante.

Las plantillas prediseñadas del Creador con IA pueden servirte de inspiración y como punto de partida para tu app. Solo tenés que personalizarlas con prompts para crear una app totalmente funcional sin necesidad de escribir una sola línea de código.

Encontrá más información en nuestra guía sobre cómo crear una app web.