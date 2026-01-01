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AI and creative app templates

Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
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AI age progression (Oldify/Babify)

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AI fairytale generator

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AI hairstyle simulator

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AI image generator

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AI recipe builder

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AI stylist app

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AI Writer (children's story generator)

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Blog post generator (dark)

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Image enhancer (modern)

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Image upscaler

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Resume builder

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Slogan generator (modern)

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Slogan generator (playful)

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Social media post generator

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Plantillas de Hostinger: preguntas frecuentes

Las plantillas de apps creativas y con IA son diseños prearmados para crear herramientas que ayuden con tareas creativas, desde redacción y generación de imágenes hasta diseño y creación de contenido. Ofrecen una estructura inicial que podés personalizar y potenciar con la IA integrada del Creador con IA, sin cuentas de terceros ni configuraciones técnicas, para crear tus propios asistentes de IA, herramientas creativas y generadores.

Las plantillas de apps creativas y con IA se pueden usar para hacer asistentes de escritura, generadores de imágenes, herramientas de diseño, apps para crear contenido y mucho más. Sirven tanto para proyectos personales como para desarrollar y ofrecer herramientas creativas a tus clientes o audiencia.

No hace falta saber programar. Con el Creador con IA de Hostinger, podés personalizar plantillas simplemente describiendo los cambios que querés hacer. La IA puede generar y actualizar tu app web a partir de tus prompts.

Podés crear una app web funcional en minutos y perfeccionarla en unas horas, según el nivel de personalización que busques. La plantilla te da la estructura inicial, mientras que la IA ayuda a generar funciones y ajustar la interfaz.

Sí. Muchos creadores usan las plantillas del Creador con IA para hacer herramientas con IA que ofrecen a sus clientes o publican para su audiencia. Una vez que tu app esté online, podés cobrar por el acceso, ofrecerla como servicio o integrarla a un negocio existente.

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