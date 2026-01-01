AI and creative app templates
Plantillas de Hostinger: preguntas frecuentes
¿Qué son las plantillas de apps de IA y creatividad?
Las plantillas de apps creativas y con IA son diseños prearmados para crear herramientas que ayuden con tareas creativas, desde redacción y generación de imágenes hasta diseño y creación de contenido. Ofrecen una estructura inicial que podés personalizar y potenciar con la IA integrada del Creador con IA, sin cuentas de terceros ni configuraciones técnicas, para crear tus propios asistentes de IA, herramientas creativas y generadores.
¿Qué tipos de apps de IA y creativas puedo armar con estas plantillas?
Las plantillas de apps creativas y con IA se pueden usar para hacer asistentes de escritura, generadores de imágenes, herramientas de diseño, apps para crear contenido y mucho más. Sirven tanto para proyectos personales como para desarrollar y ofrecer herramientas creativas a tus clientes o audiencia.
¿Tengo que saber programar para crear una app de IA o creativa usando una plantilla?
No hace falta saber programar. Con el Creador con IA de Hostinger, podés personalizar plantillas simplemente describiendo los cambios que querés hacer. La IA puede generar y actualizar tu app web a partir de tus prompts.
¿En cuánto tiempo puedo crear una app con una IA y una plantilla creativa?
Podés crear una app web funcional en minutos y perfeccionarla en unas horas, según el nivel de personalización que busques. La plantilla te da la estructura inicial, mientras que la IA ayuda a generar funciones y ajustar la interfaz.
¿Puedo monetizar las apps de IA y creativas que haga?
Sí. Muchos creadores usan las plantillas del Creador con IA para hacer herramientas con IA que ofrecen a sus clientes o publican para su audiencia. Una vez que tu app esté online, podés cobrar por el acceso, ofrecerla como servicio o integrarla a un negocio existente.