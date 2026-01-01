Todas las plantillassitios webAplicacionesBoletines informativos

CRM app templates

Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
Productividad
Financiero
IA y herramientas creativas
Generadores
Calculadoras y conversores
Más
Todas las plantillas
CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Real estate CRM

Real estate CRM

Plantillas de Hostinger: preguntas frecuentes

Las plantillas de apps CRM son estructuras ya listas para crear herramientas que te ayudan a gestionar clientes, seguir leads y organizar ventas: desde gestores de contactos y oportunidades hasta portales para clientes y paneles comerciales. Te dan una base que podés adaptar por completo a las necesidades de tu negocio, para crear tu propio CRM sin código ni configuración técnica.

Las plantillas para CRM se pueden usar para crear gestores de contactos, herramientas de seguimiento de leads, pipelines de ventas, portales para clientes, paneles de oportunidades, recordatorios de seguimiento y más. Sirven para gestionar tu propia cartera y también para crear y ofrecer soluciones CRM a tus clientes.

No hace falta saber programar. Con Hostinger Horizons, podés personalizar plantillas simplemente describiendo los cambios que querés hacer. La IA puede generar y actualizar tu app web a partir de tus prompts.

Podés crear una app web funcional en minutos y perfeccionarla en unas horas, según el nivel de personalización que busques. La plantilla te da la estructura inicial, mientras que la IA ayuda a generar funciones y ajustar la interfaz.

Sí. Las herramientas CRM tienen mucha demanda entre pymes y freelancers que necesitan una forma simple de gestionar a sus clientes. Podés crear tu propio CRM para dejar de pagar plataformas caras, o ir un paso más allá y ofrecerlo como servicio pago a tus clientes y así sumar una nueva fuente de ingresos.

¿No encontrás la plantilla que necesitás?

Creá con Horizons
Creá sitios y apps webs totalmente funcionales chateando con la IA.

¿Te gusta lo que ves?

Hay mucho más por descubrir. Explorá la biblioteca completa de plantillas de Hostinger.
Explorar todas las plantillas
¿Te gusta lo que ves?

Protejemos tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que funcione correctamente y para obtener datos sobre cómo interactuás con él, además de para fines de marketing. Al aceptar, permitís el guardado de cookies en tu dispositivo para segmentación de anuncios, personalización y análisis, según se describe en nuestra Política de cookies.