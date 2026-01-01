CRM app templates
Plantillas de Hostinger: preguntas frecuentes
¿Qué son las plantillas de apps CRM?
Las plantillas de apps CRM son estructuras ya listas para crear herramientas que te ayudan a gestionar clientes, seguir leads y organizar ventas: desde gestores de contactos y oportunidades hasta portales para clientes y paneles comerciales. Te dan una base que podés adaptar por completo a las necesidades de tu negocio, para crear tu propio CRM sin código ni configuración técnica.
¿Qué tipos de apps CRM puedo crear con estas plantillas?
Las plantillas para CRM se pueden usar para crear gestores de contactos, herramientas de seguimiento de leads, pipelines de ventas, portales para clientes, paneles de oportunidades, recordatorios de seguimiento y más. Sirven para gestionar tu propia cartera y también para crear y ofrecer soluciones CRM a tus clientes.
¿Tengo que saber programar para crear una app CRM desde una plantilla?
No hace falta saber programar. Con Hostinger Horizons, podés personalizar plantillas simplemente describiendo los cambios que querés hacer. La IA puede generar y actualizar tu app web a partir de tus prompts.
¿Qué tan rápido puedo crear una app desde una plantilla de CRM?
Podés crear una app web funcional en minutos y perfeccionarla en unas horas, según el nivel de personalización que busques. La plantilla te da la estructura inicial, mientras que la IA ayuda a generar funciones y ajustar la interfaz.
¿Puedo monetizar las apps de CRM que desarrolle?
Sí. Las herramientas CRM tienen mucha demanda entre pymes y freelancers que necesitan una forma simple de gestionar a sus clientes. Podés crear tu propio CRM para dejar de pagar plataformas caras, o ir un paso más allá y ofrecerlo como servicio pago a tus clientes y así sumar una nueva fuente de ingresos.