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Marketing app templates

Whether you need to organize your own content strategy or build marketing tools for clients, start with customizable templates – and streamline your workflow.
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Content calendar

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Plantillas de Hostinger: preguntas frecuentes

Las plantillas de apps de marketing son diseños prearmados para crear herramientas que ayudan a planificar, crear y gestionar actividades de marketing, desde programadores de redes sociales y calendarios de contenido hasta generadores de UTM y posteos para blogs. Ofrecen una estructura inicial que podés personalizar y potenciar con la IA integrada del Creador con IA, sin cuentas de terceros ni configuraciones técnicas, para crear tus propias herramientas de marketing.

Las plantillas de apps de marketing se pueden usar para crear programadores de publicaciones en redes sociales, calendarios de contenido, creadores de UTM, generadores de artículos para blog, generadores de textos para anuncios, creadores de secuencias de emails y mucho más. Sirven para gestionar tus propias acciones de marketing y también para crear y ofrecer herramientas de marketing a tus clientes.

No hace falta saber programar. Con Hostinger Horizons, podés personalizar plantillas simplemente describiendo los cambios que querés hacer. La IA puede generar y actualizar tu app web a partir de tus prompts.

Podés crear una app web funcional en minutos y perfeccionarla en unas horas, según el nivel de personalización que busques. La plantilla te da la estructura inicial, mientras que la IA ayuda a generar funciones y ajustar la interfaz.

Las herramientas de marketing son especialmente recomendadas para negocios y freelancers que necesitan simplificar sus flujos de trabajo. Podés usarlas para tus propias acciones de marketing y dejar de pagar herramientas de terceros caras o ir un paso más allá y ofrecer tu app como servicio pago a clientes y sumar una nueva fuente de ingresos a tu negocio.

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