Marketing app templates

Las plantillas de apps de marketing son diseños prearmados para crear herramientas que ayudan a planificar, crear y gestionar actividades de marketing, desde programadores de redes sociales y calendarios de contenido hasta generadores de UTM y posteos para blogs. Ofrecen una estructura inicial que podés personalizar y potenciar con la IA integrada del Creador con IA, sin cuentas de terceros ni configuraciones técnicas, para crear tus propias herramientas de marketing.