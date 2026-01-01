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Calculator and converter app templates

Whether you need a personal finance calculator or want to boost your website engagement by offering useful tools to your visitors, start with customizable templates – and stop paying for tools you could build yourself.
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Plantillas de Hostinger: preguntas frecuentes

Las plantillas de apps generadoras son diseños prearmados para crear herramientas que generan contenido, ideas o resultados a partir de lo que ingresa el usuario, desde calculadoras para hipotecas e IMC hasta conversores de medidas y temperatura. Ofrecen una estructura inicial que podés personalizar y potenciar con la IA integrada del Creador con IA, sin cuentas de terceros ni configuraciones técnicas, para crear tus propias herramientas generadoras.

Las plantillas de apps de calculadoras y conversores se pueden usar para crear calculadoras hipotecarias, herramientas de seguimiento del índice de masa corporal, contadores de calorías, calculadoras de margen de ganancia, herramientas para cotizaciones, conversores de unidades, conversores de temperatura y más. Sirven para uso personal y también para integrar herramientas útiles en tu sitio web o desarrollarlas para tus clientes.

No hace falta saber programar. Con el Creador con IA de Hostinger, podés personalizar plantillas simplemente describiendo los cambios que querés hacer. La IA puede generar y actualizar tu app web a partir de tus prompts.

Podés crear una app web funcional en minutos y perfeccionarla en unas horas, según el nivel de personalización que busques. La plantilla te da la estructura inicial, mientras que la IA ayuda a generar funciones y ajustar la interfaz.

Sí. Las calculadoras y los conversores son de las herramientas más eficaces para aumentar la interacción en un sitio web: les dan a los visitantes un motivo para quedarse más tiempo y volver. Con el Creador con IA de Hostinger, podés crear e integrar tu propia calculadora sin pagar por servicios de terceros.

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