Generator app templates

Las plantillas de apps generadoras son diseños prearmados para crear herramientas que generan contenido, ideas o resultados a partir de lo que ingresa el usuario, desde generadores de nombres y biografías hasta herramientas de ideas y creación de contenido. Ofrecen una estructura inicial que podés personalizar y potenciar con la IA integrada del Creador con IA, sin cuentas de terceros ni configuraciones técnicas, para crear tus propias herramientas generadoras.