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Generator app templates

Whether you need a generator for your own brand or want to build and sell useful tools to your audience, start with customizable templates – and monetize your niche.
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Plantillas de Hostinger: preguntas frecuentes

Las plantillas de apps generadoras son diseños prearmados para crear herramientas que generan contenido, ideas o resultados a partir de lo que ingresa el usuario, desde generadores de nombres y biografías hasta herramientas de ideas y creación de contenido. Ofrecen una estructura inicial que podés personalizar y potenciar con la IA integrada del Creador con IA, sin cuentas de terceros ni configuraciones técnicas, para crear tus propias herramientas generadoras.

Las plantillas para crear generadores se pueden usar para desarrollar generadores de nombres, redactores de bios, validadores de ideas, generadores de descripciones de productos, herramientas para cartas de presentación, apps de recetas y mucho más. Sirven para proyectos personales y también para crear y ofrecer generadores a tu público o tus clientes.

No hace falta saber programar. Con el Creador con IA de Hostinger, podés personalizar plantillas simplemente describiendo los cambios que querés hacer. La IA puede generar y actualizar tu app web a partir de tus prompts.

Podés crear una app web funcional en minutos y perfeccionarla en unas horas, según el nivel de personalización que busques. La plantilla te da la estructura inicial, mientras que la IA ayuda a generar funciones y ajustar la interfaz.

Sí. Los generadores son especialmente buenos para monetizar. Los de nicho atraen públicos muy específicos que vuelven una y otra vez. Una vez que tu app esté publicada, vas a poder cobrar por el acceso, conectar Google AdSense o integrarla a un negocio existente como fuente de ingresos adicional.

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