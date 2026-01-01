Plantillas de aplicaciones de salud y belleza
Plantillas de Hostinger: preguntas frecuentes
¿Qué son las plantillas para aplicaciones de salud y belleza?
¿Qué tipos de aplicaciones de salud y belleza puedo crear con estas plantillas?
¿Necesito conocimientos de programación para crear una aplicación de salud y belleza utilizando una plantilla?
No hace falta saber programar. Con Hostinger Horizons, podés personalizar plantillas simplemente describiendo los cambios que querés hacer. La IA puede generar y actualizar tu app web a partir de tus prompts.
¿Qué tan rápido puedo crear una aplicación con una plantilla de salud y belleza?
Puedes crear una aplicación web funcional en minutos y perfeccionarla en horas, dependiendo del grado de personalización que desees. La plantilla proporciona la estructura inicial, mientras que la IA ayuda a generar funcionalidades y ajustar la interfaz.