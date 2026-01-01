Communication app templates

Las plantillas para apps de comunicación son diseños de apps web ya preparados para crear herramientas que ayuden a las personas a conectarse, trabajar en equipo e interactuar. Desde chats de atención al cliente y foros de comunidad hasta herramientas de feedback y sistemas de helpdesk. Te brindan una estructura inicial que podés personalizar totalmente según tus necesidades, para que crees tus propias herramientas de comunicación sin código ni configuración técnica.