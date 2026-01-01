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Communication app templates

Whether you're building a support chat for your own business or a community forum for your audience, start with customizable templates – and stop overpaying for tools you could build yourself.
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Plantillas de Hostinger: preguntas frecuentes

Las plantillas para apps de comunicación son diseños de apps web ya preparados para crear herramientas que ayuden a las personas a conectarse, trabajar en equipo e interactuar. Desde chats de atención al cliente y foros de comunidad hasta herramientas de feedback y sistemas de helpdesk. Te brindan una estructura inicial que podés personalizar totalmente según tus necesidades, para que crees tus propias herramientas de comunicación sin código ni configuración técnica.

Las plantillas para apps de comunicación se pueden usar para crear chats de atención al cliente, foros comunitarios, herramientas para recopilar feedback, sistemas de helpdesk, paneles de anuncios y más. Sirven para mejorar la comunicación dentro de tu negocio y también para crear y ofrecer herramientas de comunicación a tus clientes.

No hace falta saber programar. Con Hostinger Horizons, podés personalizar plantillas simplemente describiendo los cambios que querés hacer. La IA puede generar y actualizar tu app web a partir de tus prompts.

Podés crear una app web funcional en minutos y perfeccionarla en unas horas, según el nivel de personalización que busques. La plantilla te da la estructura inicial, mientras que la IA ayuda a generar funciones y ajustar la interfaz.

Sí. Las herramientas de comunicación son esenciales para negocios de todos los tamaños. Podés usarlas en tu propio proyecto para dejar de pagar plataformas caras, o ir un paso más allá: ofrecer tu app de comunicación a medida como servicio pago a tus clientes y así sumar una nueva fuente de ingresos.

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