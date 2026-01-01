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Entertainment app templates

Whether you want to build a fun quiz for your audience or launch a viral app you can monetize with subscriptions or ads, start with customizable templates.
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Plantillas de Hostinger: preguntas frecuentes

Las plantillas de apps de entretenimiento son diseños prearmados para crear herramientas que entretienen, generan interacción y gustan a los usuarios, desde trivias hasta experiencias virales y herramientas interactivas de storytelling. Ofrecen una estructura inicial que podés personalizar y potenciar con la IA integrada del Creador con IA, sin cuentas de terceros ni configuraciones técnicas, para crear tus propias herramientas de entretenimiento.

Las plantillas para apps de entretenimiento se pueden usar para crear tests de personalidad, trivias, herramientas virales, generadores de historias interactivas, lectores de tarot con IA, herramientas para encontrar parecidos con famosos, generadores de roasts y más. Sirven para proyectos personales y también para crear experiencias llamativas para tu público o clientes.

No hace falta saber programar. Con Hostinger Horizons, podés personalizar plantillas simplemente describiendo los cambios que querés hacer. La IA puede generar y actualizar tu app web a partir de tus prompts.

Podés crear una app web funcional en minutos y perfeccionarla en unas horas, según el nivel de personalización que busques. La plantilla te da la estructura inicial, mientras que la IA ayuda a generar funciones y ajustar la interfaz.

Sí. Las herramientas de entretenimiento son especialmente buenas para monetizar: las experiencias virales e interactivas atraen mucho público y hacen que los usuarios vuelvan. Una vez que tu app esté publicada, podés cobrar por el acceso, conectar Google AdSense o integrarla a un negocio existente como fuente de ingresos adicional.

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