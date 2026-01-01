Até 69% off

Deepseek Harness

Deploy Deepseek Harness em um clique

Backups semanais, automáticos e gratuitos
Scanner de malware
Hostinger Agente AI assistente
5,49/mês
Escolha um plano
Garantia de reembolso de 30 dias
DeepSeek Harness

Escolha o seu plano Deepseek Harness perfeito

69% de desconto
KVM 1
17,99
5,49/mês
Escolher plano
Renovado por 11,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
MAIS POPULAR
64% de desconto
KVM 2
21,99
7,99/mês
Escolher plano
Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99
10,99/mês
Escolher plano
Renovado por 27,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99
21,99/mês
Escolher plano
Renovado por 49,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 1
17,99
5,49/mês
Escolher plano
Renovado por 11,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
MAIS POPULAR
64% de desconto
KVM 2
21,99
7,99/mês
Escolher plano
Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99
10,99/mês
Escolher plano
Renovado por 27,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99
21,99/mês
Escolher plano
Renovado por 49,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Datacenters em todo o mundo
Backups semanais gratuitos
Gestão de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Terminal Web de IA
Domínio gratuito durante 1 ano
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Datacenters em todo o mundo
Backups semanais gratuitos
Gestão de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Terminal Web de IA
Domínio gratuito durante 1 ano

Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelos meses de duração.

Fluxos de trabalho mais inteligentes para análise mais profunda

Deepseek Harness é um framework de código aberto onde cada capacidade é um plugin. Modelos, ferramentas, habilidades e até mesmo outros agentes de codificação podem ser trocados e recompilados, dando-lhe controle total sobre como seus agentes de IA são construídos e executados sem tocar no núcleo.

Executar o Deepseek Harness em um VPS permite que você mantenha controle total sobre recursos, adaptando a capacidade às necessidades do projeto. Esta configuração suporta desempenho consistente para múltiplas análises e facilita a gestão segura de cargas de trabalho ao longo do tempo.
Começar
Deepseek Harness

Tudo o que você precisa para seu Deepseek Harness

Dê aos seus agentes Deepseek Harness recursos dedicados para executar cargas de trabalho mais pesadas com o desempenho e o controle que você precisa.

Segurança avançada

Detete ficheiros maliciosos com um scanner de malware. Proteja o seu servidor com proteção DDoS e uma firewall integrada. Controle o acesso ao seu site com um endereço IP dedicado.

Deepseek Harness

Desempenho de primeira classe

O seu servidor será executado em processadores AMD EPYC e armazenamento SSD NVMe, e terá uma infraestrutura de 300 Mb/s para satisfazer as suas necessidades. Caso necessite de mais funcionalidades de VPS, faça um upgrade a qualquer momento com apenas alguns cliques.

Deepseek Harness

Controlo total com uma saída

Configure seu Deepseek Harness com acesso root completo como você quiser. Antes de fazer quaisquer alterações importantes, tire um snapshot manual gratuito. Se houver alguma coisa, restaure seus dados usando o backup automático gratuito mais recente.

Deepseek Harness

Segurança avançada

Detete ficheiros maliciosos com um scanner de malware. Proteja o seu servidor com proteção DDoS e uma firewall integrada. Controle o acesso ao seu site com um endereço IP dedicado.

Deepseek Harness

Desempenho de primeira classe

O seu servidor será executado em processadores AMD EPYC e armazenamento SSD NVMe, e terá uma infraestrutura de 300 Mb/s para satisfazer as suas necessidades. Caso necessite de mais funcionalidades de VPS, faça um upgrade a qualquer momento com apenas alguns cliques.

Deepseek Harness

Controlo total com uma saída

Configure seu Deepseek Harness com acesso root completo como você quiser. Antes de fazer quaisquer alterações importantes, tire um snapshot manual gratuito. Se houver alguma coisa, restaure seus dados usando o backup automático gratuito mais recente.

Deepseek Harness

Localização recomendada do servidor:

A verificar...

Implementação local. Alcance global

Aumente a velocidade de carregamento escolhendo um servidor o mais perto possível do seu público. Dispomos de datacenters na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.

Começar
Image

Deepseek Harness você pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente, mantendo o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, esclarecedora e verdadeiramente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. O meu grande obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são simples. O apoio é bom e de confiança. Sólido como uma rocha!

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Mais uma vez obrigada, Carla!

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca bloqueia.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem, estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

Trabalhe de forma mais inteligente com o Kodee

O Kodee, o seu cordial assistente de IA, está aqui para o ajudar com qualquer questão relacionada com o VPS.

O agente de IA está sempre ativo e disponível, sem custos acrescidos, ajudando-o em todas as tarefas de gestão de VPS. Seja para corrigir um erro, atualizar a firewall ou gerir dados, o agente de IA simplifica o processo e poupa-lhe tempo, transformando comandos simples em operações seguras do servidor.
Começar
Deepseek Harness

Garantia de reembolso de 30 dias

Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para maisinformações, consulte a nossa política de reembolso.

Comece Hoje
Google
Classificação:
4.8/5
1,237
avaliações
HostAdvice
Classificação:
4.6/5
2,432
avaliações
WpBeginner
Classificação:
4.7
874
avaliações

FAQs do Deepseek Harness VPS

Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços Deepseek Harness.
O DeepSeek Harness é um armazém de agente de código aberto que fornece um runtime baseado em plugins para agentes de IA, especialmente para fluxos de trabalho de codificação e automação. Em um VPS, você pode executar sua interface de usuário web ou terminal, conectar provedores de LLM como o DeepSeek e orquestrar plugins para tarefas como edição de código, refactoring de projetos, processamento de dados e outros fluxos de trabalho orientados por agentes.
A execução do DeepSeek Harness em um VPS mantém o ambiente do seu agente sempre ativo, para que tarefas de longa duração e fluxos de trabalho de fundo possam continuar mesmo quando o seu computador portátil estiver offline. Um VPS também centraliza sua configuração, plugins e espaços de trabalho em um local acessível, o que é útil se você quiser acessar o harness de vários dispositivos ou colaborar com colegas de equipe através de conexões seguras.
Com um VPS você normalmente tem acesso root ou sudo, então você controla a pilha completa do DeepSeek Harness: versões do Node.js, variáveis de ambiente, regras de firewall, gerenciadores de processos e layout de armazenamento. Você pode gerenciar plugins a partir de fontes do Git, conectar ferramentas personalizadas e endpoints do modelo e automatizar o script ao nível do sistema ao redor do harness com shell, cron, Docker ou outras ferramentas de orquestração que se adaptam ao seu fluxo de trabalho.
Um VPS é adequado para o DeepSeek Harness porque você pode escolher perfis de CPU, memória e disco que correspondam às cargas de trabalho do seu agente e aumentá-los à medida que o uso cresce. Você pode manter o processo do harness supervisionado com ferramentas como systemd ou Docker, usar snapshots e backups para recuperação e colocar o servidor em regiões próximas dos endpoints do seu modelo para minimizar a latência para chamadas de API.
Esta configuração é ideal para desenvolvedores, profissionais de dados e pequenas equipes que desejam um arsenal de IA compartilhado persistente para projetos de codificação e automação. Também é adequado para usuários poderosos que trabalham com frequência a partir de várias máquinas, precisam de ambientes reprodutíveis para experimentos ou querem hospedar um espaço de trabalho de agente personalizável que possa evoluir com plugins e novos fluxos de trabalho ao longo do tempo.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

Este site utiliza cookies que são necessários para que o site funcione corretamente e para obter dados sobre a forma como o utilizador interage com o mesmo, bem como para fins de marketing. Ao aceitar, o utilizador concorda em armazenar cookies no seu dispositivo para fins de segmentação, personalização e análise de anúncios, conforme descrito na nossa Política de cookies.