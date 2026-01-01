Uzyskaj natychmiastową pomoc od Hostinger Agent, agenta wsparcia AI
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Hostinger Agent szybko zrozumiał moje obawy i zapewnił jasne, krok po kroku wskazówki, które rozwiązały mój problem bez żadnych zamieszania.
Hostinger Agent, ich wsparcie AI, jest wspaniałe. Właściwie wolę to niż rozmawiać z osobą, ponieważ nie czuję się pośpieszony.
Ich asystent AI Hostinger Agent jest bardzo pomocny. Zamiast odsyłać mnie do nieskończonych dokumentów pomocy, w rzeczywistości robi rzeczy na moim koncie. To jak mieć młodszego administratora systemu na rozmowie.
Hostinger Agent FAQs
Czym jest Agent Hostinger?
Kodee to agent wsparcia technicznego oparty na AI firmy Hostinger – stworzony do zarządzania Twoimi stronami i usługami za pomocą prostego czatu. Wykonuje ponad 500 czynności na poziomie administracyjnym, od migracji stron i tworzenia kopii zapasowych, po zarządzanie rekordami DNS i sprawdzanie stanu serwera. Dowiedz się więcej o Kodee.
Jakie produkty Hostinger obsługuje Hostinger Agent?
Hostinger Agent działa w całym ekosystemie Hostinger – hosting internetowy, WordPress, VPS, Web Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, domeny i płatności. Bez względu na to, co zarządzasz, Hostinger Agent jest tam, aby pomóc.
Czy Hostinger Agent może rzeczywiście wprowadzać zmiany do mojego konta, czy tylko odpowiada na pytania?
Oboje – ale co wyróżnia Hostinger Agent jest to, że podejmuje działania. Zamiast wskazywać Cię do dokumentu pomocy, Hostinger Agent łączy domeny, aktualizuje ustawienia DNS, instaluje wtyczki i więcej, bezpośrednio w Twoim koncie.
Czy Hostinger Agent jest dostępny na urządzenia mobilne?
Tak. Hostinger Agent jest dostępny wszędzie tam, gdzie masz dostęp do Hostinger – w tym na urządzeniach mobilnych, a nawet WhatsApp – więc natychmiastowa pomoc jest zawsze w odległości jednej wiadomości, niezależnie od tego, skąd pracujesz.
Co się stanie, jeśli Hostinger Agent nie rozwiąże mojego problemu?
Hostinger Agent samodzielnie obsługuje 85% interakcji z obsługą. Jeśli chodzi o coś poza zakresem, łączy Cię ze specjalistą, więc nigdy nie pozostajesz bez rozwiązania.