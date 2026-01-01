Uzyskaj natychmiastową pomoc od Hostinger Agent, agenta wsparcia AI

Hostinger Agent obsługuje ponad 45 000 czatów dziennie – zarządzanie usługami, pisanie postów na blogu i migracja stron internetowych – wszystko poprzez prostą rozmowę.
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Uzyskaj natychmiastową pomoc od Hostinger Agent, agenta wsparcia AI

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Hostinger Agent jest z Tobą we wszystkich produktach Hostinger, nawet na telefonie – po prostu powiedz mu, czego potrzebujesz.

Hosting stron

Migracja witryny internetowej
Przyspiesz to
Utwórz kopię zapasową
Znajdź ustawienia w hPanelu
Zarządzaj witrynami, bazami danych i narzędziami
Hosting stron

Dlaczego Hostinger Agent jest zmieniaczem gier

Ponad 500 akcji i ciągle ich przybywa

Hostinger Agent wykonuje ponad 500 działań na poziomie administratora, w tym migracje witryn, kopie zapasowe i kontrole stanu serwera.
Hostinger Agent obsługuje 85% interakcji z obsługą klienta w całej Hostinger, a średnia ocena satysfakcji klientów wynosi 77%.
Hostinger Agent odpowiada na pytania w przeciętnie 9 sekund, wykonując pracę około 800 specjalistów.
Hostinger Agent zaoszczędzi nam w tym roku ponad 14 milionów euro. To pozwala nam kontynuować oferowanie wysokiej jakości usług w niektórych z najniższych cen na rynku.

Preferujesz WhatsApp? Agent Hostinger jest tam

Uzyskaj tę samą pomoc dotyczącą planów, konfiguracji i rozwiązywania problemów bezpośrednio w aplikacji, z której już korzystasz.
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Dołącz do milionów zadowolonych klientów

Hostinger Agent szybko zrozumiał moje obawy i zapewnił jasne, krok po kroku wskazówki, które rozwiązały mój problem bez żadnych zamieszania.

Anas Rk

Anas Rk

Hostinger Agent, ich wsparcie AI, jest wspaniałe. Właściwie wolę to niż rozmawiać z osobą, ponieważ nie czuję się pośpieszony.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Ich asystent AI Hostinger Agent jest bardzo pomocny. Zamiast odsyłać mnie do nieskończonych dokumentów pomocy, w rzeczywistości robi rzeczy na moim koncie. To jak mieć młodszego administratora systemu na rozmowie.

Philip

Philip

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Hostinger Agent FAQs

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszego agenta obsługi klienta AI Hostinger Agent.

Kodee to agent wsparcia technicznego oparty na AI firmy Hostinger – stworzony do zarządzania Twoimi stronami i usługami za pomocą prostego czatu. Wykonuje ponad 500 czynności na poziomie administracyjnym, od migracji stron i tworzenia kopii zapasowych, po zarządzanie rekordami DNS i sprawdzanie stanu serwera. Dowiedz się więcej o Kodee.

Hostinger Agent działa w całym ekosystemie Hostinger – hosting internetowy, WordPress, VPS, Web Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, domeny i płatności. Bez względu na to, co zarządzasz, Hostinger Agent jest tam, aby pomóc.

Oboje – ale co wyróżnia Hostinger Agent jest to, że podejmuje działania. Zamiast wskazywać Cię do dokumentu pomocy, Hostinger Agent łączy domeny, aktualizuje ustawienia DNS, instaluje wtyczki i więcej, bezpośrednio w Twoim koncie.

Tak. Hostinger Agent jest dostępny wszędzie tam, gdzie masz dostęp do Hostinger – w tym na urządzeniach mobilnych, a nawet WhatsApp – więc natychmiastowa pomoc jest zawsze w odległości jednej wiadomości, niezależnie od tego, skąd pracujesz.

Hostinger Agent samodzielnie obsługuje 85% interakcji z obsługą. Jeśli chodzi o coś poza zakresem, łączy Cię ze specjalistą, więc nigdy nie pozostajesz bez rozwiązania.

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