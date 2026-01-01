Installer AiToEarn med én-klikks installasjon.
Åpen kildekode-agent for AI-innholdsmarkedsføring for enkeltpersonforetak, skapere og merkevarer for å publisere på tvers av 12+ sosiale plattformer.
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Hva du kan bygge med AiToEarn
AiToEarn er en åpen kildekode AI-innholdsmarkedsføringsagent som hjelper skapere, enkeltpersonforetak og merkevarer med å generere, planlegge og distribuere innhold på tvers av Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest og LinkedIn fra ett enkelt grensesnitt.
Ved å selv-hoste AiToEarn på din egen VPS holder du kontotokener, generert media og publiseringsanalyse under din kontroll, fjerner setebaserte SaaS-avgifter, og lar deg integrere dine egne AI-leverandører og Relay-legitimasjon for OAuth uten å registrere deg som utvikler på hver plattform.
Viktige funksjoner i AiToEarn
Flerplattformpublisering
Publiser videoer, artikler og innlegg til 12+ nettverk inkludert Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X og LinkedIn fra én delt arbeidsflyt.
AI-generering av innhold
Innebygd AI-agent genererer tekst, utvider eller omskriver utkast, og produserer bilder og korte videoer skreddersydd for hver målplattform.
OAuth via Relay
Koble til hver støttede plattform med én enkelt API-nøkkel via AiToEarn Relay-tjenesten — ingen utviklerkontoer per plattform er nødvendig.
MCP & Agent Klar
Innebygd støtte for MCP-protokollen lar deg styre AiToEarn fra Claude, Cursor og andre agent-kjøretider via de samme API-ene som web-grensesnittet bruker.
Selvhostet lagring
Inkluderer en innebygd S3-kompatibel objektlagring, et MongoDB-replikasett og et Redis-mellomlager slik at alle medier, kontoer og køer forblir på din VPS.
Hvorfor kjøre AiToEarn på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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