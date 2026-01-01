AiToEarn er en åpen kildekode AI-innholdsmarkedsføringsagent som hjelper skapere, enkeltpersonforetak og merkevarer med å generere, planlegge og distribuere innhold på tvers av Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest og LinkedIn fra ett enkelt grensesnitt.

Ved å selv-hoste AiToEarn på din egen VPS holder du kontotokener, generert media og publiseringsanalyse under din kontroll, fjerner setebaserte SaaS-avgifter, og lar deg integrere dine egne AI-leverandører og Relay-legitimasjon for OAuth uten å registrere deg som utvikler på hver plattform.