Créez des systèmes évolutifs avec un domaine .systems.

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Pour la première année
.systems

À propos du domaine .systems

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et à enregistrer un domaine .systems.

Qu'est-ce qu'un domaine .systems ?

.systems est un TLD générique adapté aux entreprises, aux fournisseurs de services informatiques, aux sociétés d'ingénierie et aux organisations proposant des solutions, des infrastructures ou des services complexes, en mettant l'accent sur un travail structuré et basé sur les systèmes.

À qui s'adresse un domaine .systems ?

Un domaine .systems convient parfaitement aux consultants informatiques, aux éditeurs de logiciels, aux intégrateurs de systèmes et aux fournisseurs d'infrastructures qui proposent des solutions et un support techniques complexes. Il est adapté aussi bien aux projets de niche qu'aux entreprises technologiques établies.

Pourquoi choisir un domaine .systems ?

Un domaine .systems signale d'emblée une orientation technique et structurée, améliorant ainsi la clarté et la mémorisation de la marque. Il favorise une terminologie cohérente sur les sites web, les e-mails et la documentation, contribuant à maintenir une présence en ligne professionnelle et évolutive.

Informations de domaine pour .systems

TLD
.systems
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
3 ans
Protection de la confidentialité du domaine
Gratuit
RegistrarLock
Domaines IDN
DNSSEC
Frais ICANN
1,80 MAD

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Aucune connaissance technique requise
Assistance d'experts 24h/24 et 7j/7
Protection de la vie privée du domaine gratuit
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Conseils

Comment obtenir le meilleur nom de domaine

1. Indiquez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pour améliorer la reconnaissance et la visibilité dans les résultats de recherche.
Les noms de domaine de moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à orthographier.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .systems

.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
At Hostinger, a .systems domain costs 120,99 MAD for the first year. After that, the renewal fee is 380,99 MAD/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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