Développez-vous sans limites avec un domaine .cloud

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.cloud
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À propos du domaine .cloud

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et à enregistrer un domaine .cloud.

Qu'est-ce qu'un domaine .cloud ?

.cloud est une extension de domaine générique conçue pour les services cloud, les produits SaaS et les projets numériques. Ouverte à tous, elle est très prisée des entreprises technologiques, des développeurs et des outils en ligne.

À qui s'adresse un domaine .cloud ?

Un domaine .cloud est idéal pour les fournisseurs SaaS, les hébergeurs, les consultants informatiques et les développeurs présentant des outils ou des plateformes cloud. Il convient parfaitement aux pages de présentation de produits, aux services d'infrastructure et aux portfolios technologiques modernes.

Pourquoi choisir un domaine .cloud ?

Un domaine .cloud signale clairement les services en ligne et une infrastructure moderne, permettant aux visiteurs de comprendre rapidement votre activité. Il favorise une image de marque cohérente sur votre site web, vos e-mails et vos supports marketing, à mesure que votre entreprise évolue.

Informations de domaine pour .cloud

TLD
.cloud
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
3 ans
Protection de la confidentialité du domaine
Gratuit
RegistrarLock
Domaines IDN
DNSSEC
Frais ICANN
1,80 MAD

Pourquoi enregistrer votre domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Assistance d'experts 24h/24 et 7j/7
Protection de la vie privée du domaine gratuit
Page ou lien gratuit bientôt disponible sur le site
Prix compétitifs
Conseils

Comment obtenir le meilleur nom de domaine

1. Indiquez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pour améliorer la reconnaissance et la visibilité dans les résultats de recherche.
Les noms de domaine de moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à orthographier.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les excellents noms de domaine se vendent rapidement — recherchez et réservez le vôtre dès aujourd'hui.Démarrer la recherche

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FAQ sur le nom de domaine .cloud

Le domaine .cloud est un domaine de premier niveau (TLD) générique principalement associé aux entreprises et aux particuliers du secteur du cloud computing. On peut citer par exemple fashion.cloud, une entreprise SaaS destinée aux détaillants de mode, et fint.cloud, qui propose un logiciel de comptabilité en ligne.

Les organisations à but non lucratif peuvent également utiliser les domaines .cloud pour faciliter leurs opérations. FoodCloud, une entreprise sociale qui lutte contre le gaspillage alimentaire, utilise des données en ligne pour mettre en relation les entreprises disposant de surplus alimentaires avec des associations caritatives et a choisi ce domaine pour se différencier des institutions à but lucratif.

Suivez ces étapes pour enregistrer un domaine .cloud :

1. Saisissez le nom de domaine .cloud souhaité pour vérifier sa disponibilité.

2. Cliquez sur le bouton « Ajouter au panier ». La fenêtre du panier s’affichera.

3. Sélectionnez la période d’enregistrement du domaine.

4. Créez un compte en saisissant une adresse e-mail ou en vous connectant via vos réseaux sociaux.

5. Choisissez votre mode de paiement.

Vous pouvez également souscrire à un forfait d’hébergement avant de poursuivre votre commande. Tous nos forfaits d’hébergement incluent un certificat SSL gratuit pour protéger votre site web, renforcer la confiance de vos visiteurs et améliorer votre référencement.

Les domaines .cloud sont idéaux pour les entreprises proposant des services de streaming ou de cloud, ainsi que des systèmes de stockage cloud. D'autres entreprises technologiques peuvent également utiliser ce domaine pour moderniser leur image de marque. Par exemple, avatar.cloud, une application conçue par NeXR Technology, génère des avatars à partir des mensurations corporelles des utilisateurs. Votre nom de domaine préféré est-il déjà enregistré avec une autre extension ? Les domaines .cloud peuvent constituer une excellente alternative. Voyez comment alchemy.cloud – un cahier de laboratoire basé sur l'IA – se distingue d'alchemy.com et d'alchemy.ai. Les professionnels de l'informatique et les blogueurs spécialisés en technologie peuvent également utiliser ce domaine pour développer leur présence en ligne.

Obtenez un nom de domaine .cloud à 18,99 MAD la première année avec une protection gratuite de la confidentialité du domaine. Vos informations personnelles seront ainsi protégées contre l'usurpation d'identité dans la base de données WHOIS. Ensuite, payez 240,99 MAD/an pour le renouvellement.

Transférez votre domaine chez Hostinger en visitant notre page de transfert de domaine ou en accédant à hPanel > Domaines > Transférer un domaine existant, si vous possédez déjà un compte Hostinger. Saisissez ensuite le nom de domaine et procédez au paiement pour le renouveler pour un an. Entrez le code EPP et lancez le transfert.

There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
At Hostinger, a .cloud domain costs 18,99 MAD for the first year. After that, the renewal fee is 240,99 MAD/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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