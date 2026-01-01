Les domaines en .studio sont populaires dans le secteur créatif, notamment auprès des photographes et peintres qui gèrent des studios. Comparée aux extensions comme .com ou .net, cette extension est moins répandue : seulement 0,1 % des sites web dans le monde l’utilisent. Mais c’est là son avantage : vous n’aurez pas à vous soucier de la disponibilité des noms de domaine et vous pourrez choisir parmi un plus grand nombre d’options qui correspondent mieux à votre identité.