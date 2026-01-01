Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et à enregistrer un domaine .solutions.

Qu'est-ce qu'un domaine .solutions ? .solutions est une extension générique idéale pour les entreprises et les professionnels proposant des services, des réponses ou des solutions à des problèmes. Elle est largement utilisée par les cabinets de conseil, les fournisseurs de technologies et les sites d'assistance.

À qui s'adresse un domaine .solutions ? Un domaine en .solutions convient aux consultants, agences, éditeurs de logiciels et startups technologiques spécialisés dans la résolution des problèmes de leurs clients. Il met en avant leur expertise en résolution de problèmes, notamment pour les entreprises de services, les outils SaaS et les plateformes de support.