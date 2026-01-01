Show the world your best work with a .photo domain

337,99MAD/annĂ©e240,99MAD/1Ă¨re annĂ©e
Ă‰conomisez 29%
Pour la premiĂ¨re annĂ©e
.photo

Ă€ propos du domaine .photo

Un aperĂ§u rapide pour vous aider Ă  choisir et Ă  enregistrer un domaine .photo.

What is a .photo domain?

.photo is a generic top-level domain for photography-related sites. It has no special registration restrictions, so individuals, studios, and businesses can use it for portfolios, galleries, or visual brands.

Who is a .photo domain for?

A .photo domain works well for photographers, studios, visual artists, and portfolio sites that want a clear, memorable web address for showcasing images and services. It suits both personal work and growing creative businesses.

Why choose a .photo domain?

A .photo domain helps visitors understand your website at a glance and gives your brand a clear, memorable identity. It supports trustworthy website, email, and marketing use, while staying flexible as your business grows.

Informations de domaine pour .photo

TLD
.photo
Type de TLD
gTLD
PĂ©riode d'inscription minimale
1 an
PĂ©riode d'inscription maximale
3 ans
Protection de la confidentialitĂ© du domaine
Gratuit
RegistrarLock
Domaines IDN
DNSSEC

Pourquoi enregistrer votre domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Assistance d'experts 24h/24 et 7j/7
Protection de la vie privĂ©e du domaine gratuit
Page ou lien gratuit bientĂ´t disponible sur le site
Prix compĂ©titifs
Conseils

Comment obtenir le meilleur nom de domaine

1. Indiquez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clĂ©s pour amĂ©liorer la reconnaissance et la visibilitĂ© dans les rĂ©sultats de recherche.
Les noms de domaine de moins de trois mots sont plus faciles Ă  lire et Ă  mĂ©moriser.
Ă‰vitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles Ă  orthographier.
Choisissez une extension adaptĂ©e Ă  votre public, qu'il soit local ou international.
Les excellents noms de domaine se vendent rapidement â€” recherchez et rĂ©servez le vĂ´tre dĂ¨s aujourd'hui.DĂ©marrer la recherche

Explorez d'autres extensions de domaine

.com

Le domaine prĂ©fĂ©rĂ© du monde

155,99 MAD54,99MAD/1Ă¨re annĂ©eVĂ©rifier la disponibilitĂ©

.cloud

LĂ  oĂ¹ les entreprises modernes opĂ¨rent

240,99 MAD18,99MAD/1Ă¨re annĂ©eVĂ©rifier la disponibilitĂ©

.shop

Transformer les visiteurs en acheteurs

296,99 MAD9,99MAD/1Ă¨re annĂ©eVĂ©rifier la disponibilitĂ©

.io

Le domaine que toutes les startups veulent

695,99 MAD296,99MAD/1Ă¨re annĂ©eVĂ©rifier la disponibilitĂ©

.icu

Montrez Ă  vos clients que vous faites partie du .icu

148,99 MAD18,99MAD/1Ă¨re annĂ©eVĂ©rifier la disponibilitĂ©

.info

L'adresse web Ă  laquelle les gens font rĂ©ellement confiance

296,99 MAD36,99MAD/1Ă¨re annĂ©eVĂ©rifier la disponibilitĂ©

.pro

Montrez au monde ce que vous faites de mieux

296,99 MAD27,99MAD/1Ă¨re annĂ©eVĂ©rifier la disponibilitĂ©

.online

Votre entreprise, ouverte 24h/24 et 7j/7

333,99 MAD9,99MAD/1Ă¨re annĂ©eVĂ©rifier la disponibilitĂ©

FAQ sur le nom de domaine .photo

A .photo domain signals a site about photography or photos. Itâ€™s commonly used by photographers, studios, portfolios, and image-focused brands, and it was created to make those sites easy to recognize.
Yes. .photo is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domain extensions.
Yes, if your site is about photography, visual work, or photo sharing. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .photo if you want a clear, niche name that matches your content and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want a broader, general-purpose domain.
Anyone can register a .photo domain. There are no special industry, location, or membership requirements to qualify.
Yes. The name must follow standard domain rules, and reserved or premium names may not be available. Some registrations may also need to meet registry policies.
At Hostinger, a .photo domain costs 240,99 MAD for the first year. After that, the renewal fee is 337,99 MAD/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Le respect de votre vie privĂ©e, notre prioritĂ©

Ce site utilise des cookies essentiels Ă  son bon fonctionnement et pour collecter des donnĂ©es sur la faĂ§on dont vous interagissez avec, ainsi qu'Ă  des fins marketing. En cliquant sur Â«Â J'accepteÂ Â», vous consentez Ă  l'utilisation des cookies pour la publicitĂ©, la personnalisation et l'analyse, comme dĂ©crit dans notre Politique en matiĂ¨re de cookies.