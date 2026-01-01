Bien que les extensions .com et .biz appartiennent toutes deux à la catégorie des domaines de premier niveau, la première est devenue très saturée. De ce fait, la plupart des noms de domaine en .com sont déjà enregistrés, laissant peu de place aux nouveaux venus.

Avec un domaine .biz, de nombreuses opportunités de noms restent disponibles. Sans oublier les variantes possibles, comme show.biz, small.biz et online.biz.