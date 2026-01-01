Enregistrez votre nom de domaine .biz
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Qu'est-ce qu'un domaine .biz ?
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FAQ sur le nom de domaine .biz
Qu'est-ce qu'un domaine .biz ?
Le domaine .biz est un domaine générique de premier niveau (gTLD) introduit en 2001. Conçu pour aider les entreprises à se démarquer en ligne, il est devenu l'extension de référence pour les petits sites web comme pour les grandes entreprises.
Qui peut enregistrer une extension de domaine .biz ?
Bien que plus adaptée à un usage commercial légitime, l'extension .biz est ouverte à tous, quel que soit leur lieu de résidence. Comme la plupart des TLD, elle est attribuée selon le principe du premier arrivé, premier servi ; réservez la vôtre avant qu'elle ne soit trop tard !
Les domaines .biz sont-ils populaires ?
Les domaines .biz sont-ils sûrs ?
Absolument, le .biz est tout aussi sécurisé que les autres extensions de domaine populaires comme le .com, le .org ou le .net.
Nous offrons un certificat SSL gratuit avec chaque forfait d'hébergement web afin de protéger vos informations personnelles et votre activité en ligne. Nous offrons également une protection WHOIS gratuite pour tous les domaines éligibles.
Quelle est la différence entre .com et .biz ?
Bien que les extensions .com et .biz appartiennent toutes deux à la catégorie des domaines de premier niveau, la première est devenue très saturée. De ce fait, la plupart des noms de domaine en .com sont déjà enregistrés, laissant peu de place aux nouveaux venus.
Avec un domaine .biz, de nombreuses opportunités de noms restent disponibles. Sans oublier les variantes possibles, comme show.biz, small.biz et online.biz.
Lequel est le meilleur, .biz ou .com ?
Cela dépendra de vos préférences, de votre secteur d'activité et du type de site web. Si vous préférez une extension de domaine plus familière aux visiteurs, le .com est peut-être plus adapté. En revanche, si vous souhaitez donner à votre petite entreprise une identité unique, le .biz est le choix idéal.