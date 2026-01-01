Attirez des clients avec un domaine .agency
À propos du domaine .agency
Qu'est-ce qu'un domaine .agency ?
À qui s'adresse un domaine .agency ?
Pourquoi choisir un domaine .agency ?
Informations de domaine pour .agency
Pourquoi enregistrer votre domaine chez Hostinger ?
Comment obtenir le meilleur nom de domaine
1. Indiquez le nom de votre marque
2. Faites court
3. Moins, c'est plus
4. Pensez à votre public
5. Agissez vite
Explorez d'autres extensions de domaine
.com
Le domaine préféré du monde
.cloud
Là où les entreprises modernes opèrent
.shop
Transformer les visiteurs en acheteurs
.io
Le domaine que toutes les startups veulent
.icu
Montrez à vos clients que vous faites partie du .icu
.info
L'adresse web à laquelle les gens font réellement confiance
.pro
Montrez au monde ce que vous faites de mieux
.online
Votre entreprise, ouverte 24h/24 et 7j/7
FAQ sur le nom de domaine .agency
Que signifie l'extension .agency ?
L'extension de domaine « agence » est un domaine de premier niveau générique (gTLD). Créée en 2014, elle fait partie des TLD les plus récents sur le marché.
Comment enregistrer un domaine .agency ?
Suivez ces étapes pour enregistrer un domaine .agency :
1. Faites défiler vers le haut jusqu’à notre outil de vérification de domaine et saisissez le nom de domaine .agency souhaité pour vérifier sa disponibilité.
2. Cliquez sur le bouton « Ajouter au panier » et procédez au paiement.
3. Sélectionnez la période d’enregistrement du domaine.
4. Créez un compte en saisissant une adresse e-mail ou en vous connectant via un compte de réseau social.
5. Sélectionnez le mode de paiement.
En tant que bureau d’enregistrement accrédité par l’ICANN, nous vous proposons non seulement un service d’enregistrement de domaine, mais aussi la protection de la confidentialité WHOIS et l’accès à notre équipe d’assistance client disponible 24 h/24 et 7 j/7.
Qui peut acheter des domaines .agency ?
Le nom de domaine .agency est ouvert à tous. C'est le choix idéal pour tous les types d'agences, mais sa disponibilité générale vous permet de laisser libre cours à votre créativité avec le domaine .agency.