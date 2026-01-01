Déployez Shoutrrr en un clic.
Planificateur de médias sociaux open source auto-hébergé pour X, Bluesky et LinkedIn — rédigez une fois et publiez partout.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Shoutrrr
Shoutrrr est un outil de planification de publications sur les réseaux sociaux open source, conçu comme une alternative auto-hébergée à Buffer, Typefully et Hootsuite. Il vous permet de composer une publication une seule fois et de la mettre en file d'attente sur X (Twitter), Bluesky et LinkedIn à partir d'un tableau de bord unique, avec une gestion des limites de caractères par réseau, des connexions de compte basées sur OAuth et un processus intégré qui publie les messages selon le calendrier en arrière-plan.
L'auto-hébergement de Shoutrrr sur votre VPS maintient les brouillons, les files d'attente planifiées et les comptes sociaux connectés au sein de votre propre infrastructure — pas de tarification par utilisateur, pas de quotas de publications et pas d'accès tiers à votre stratégie de contenu. La configuration SQLite par défaut s'exécute dans un seul conteneur, tandis que les volumes persistants garantissent que les téléchargements et les données survivent aux redéploiements.
Caractéristiques principales de Shoutrrr
Publication multi-réseaux
Rédigez une publication une seule fois et publiez-la simultanément sur X, Bluesky et LinkedIn, avec des limites de caractères par plateforme et un rendu d'aperçu.
Ordonnanceur en arrière-plan
Un travailleur de file d'attente intégré et un planificateur cron publient vos publications à l'heure prévue sans avoir besoin de garder un onglet de navigateur ouvert.
Liaison de compte OAuth
Connectez X et LinkedIn via OAuth 2.0 et Bluesky via un mot de passe d'application — les identifiants et les jetons restent au sein de votre propre déploiement.
SQLite par défaut
Livré dans un conteneur unique avec SQLite pour le stockage — aucune base de données externe ni cache à gérer, avec des mises à niveau optionnelles vers Postgres et Redis.
Mesures d'engagement
Les métriques intégrées suivent la performance des publications au fil du temps afin que vous puissiez comparer les réseaux et affiner votre stratégie sans outils d'analyse externes.
Pourquoi exécuter Shoutrrr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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