Déployez Artalk en un clic.
Système de commentaires léger et auto-hébergé avec un backend Go et un widget JavaScript de 40 Ko qui s'intègre sur n'importe quel site web.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Artalk
Artalk est un système de commentaires auto-hébergé composé d'un serveur Go performant et d'un widget JavaScript minimaliste qui s'intègre sur n'importe quel site web ou blog avec une simple balise de script. Contrairement aux plateformes de commentaires basées sur le cloud, Artalk conserve tous les commentaires, les données utilisateur et l'historique de modération sur une infrastructure que vous contrôlez — sans accès tiers, sans collecte de données et sans frais d'abonnement.
Le backend prend en charge SQLite nativement, avec une migration optionnelle vers MySQL ou PostgreSQL à mesure que le trafic augmente. Des outils de modération, des notifications par e-mail, la connexion sociale, le filtrage du spam, le CAPTCHA et une barre latérale d'administration complète sont tous inclus. L'auto-hébergement sur un VPS signifie que vos données de commentaires respectent vos politiques de rétention et de confidentialité, et non les conditions d'utilisation d'une plateforme.
Caractéristiques principales de Artalk
Intégrer sur n'importe quel site
Un seul extrait JavaScript de 40 Ko connecte n'importe quel site web ou blog statique à votre instance Artalk — aucune dépendance de framework ou étape de compilation requise.
Gestion multisite
Une instance Artalk gère les commentaires sur plusieurs sites avec des comptes administrateur distincts, des files d'attente de modération et des paramètres de notification par site.
Spam et CAPTCHA
Les intégrations de filtrage de spam Akismet, Tencent et Aliyun intégrées, ainsi que les options CAPTCHA d'image, de glissement, reCAPTCHA, hCaptcha et Turnstile, protègent les sections de commentaires des bots.
Connexion sociale
Les commentateurs s'authentifient via GitHub, Google, Discord et 20 autres fournisseurs OAuth, réduisant ainsi les frictions tout en liant les commentaires à de véritables identités.
Barre latérale Admin
Une barre latérale intégrée permet aux administrateurs de site d'examiner, d'approuver, d'épingler et de supprimer des commentaires, de gérer les utilisateurs et de consulter les statistiques de page sans quitter l'interface de commentaire.
Pourquoi exécuter Artalk sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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