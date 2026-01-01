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Système de commentaires léger et auto-hébergé avec un backend Go et un widget JavaScript de 40 Ko qui s'intègre sur n'importe quel site web.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Artalk

Artalk est un système de commentaires auto-hébergé composé d'un serveur Go performant et d'un widget JavaScript minimaliste qui s'intègre sur n'importe quel site web ou blog avec une simple balise de script. Contrairement aux plateformes de commentaires basées sur le cloud, Artalk conserve tous les commentaires, les données utilisateur et l'historique de modération sur une infrastructure que vous contrôlez — sans accès tiers, sans collecte de données et sans frais d'abonnement.

Le backend prend en charge SQLite nativement, avec une migration optionnelle vers MySQL ou PostgreSQL à mesure que le trafic augmente. Des outils de modération, des notifications par e-mail, la connexion sociale, le filtrage du spam, le CAPTCHA et une barre latérale d'administration complète sont tous inclus. L'auto-hébergement sur un VPS signifie que vos données de commentaires respectent vos politiques de rétention et de confidentialité, et non les conditions d'utilisation d'une plateforme.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Artalk

Intégrer sur n'importe quel site

Un seul extrait JavaScript de 40 Ko connecte n'importe quel site web ou blog statique à votre instance Artalk — aucune dépendance de framework ou étape de compilation requise.

Gestion multisite

Une instance Artalk gère les commentaires sur plusieurs sites avec des comptes administrateur distincts, des files d'attente de modération et des paramètres de notification par site.

Spam et CAPTCHA

Les intégrations de filtrage de spam Akismet, Tencent et Aliyun intégrées, ainsi que les options CAPTCHA d'image, de glissement, reCAPTCHA, hCaptcha et Turnstile, protègent les sections de commentaires des bots.

Connexion sociale

Les commentateurs s'authentifient via GitHub, Google, Discord et 20 autres fournisseurs OAuth, réduisant ainsi les frictions tout en liant les commentaires à de véritables identités.

Barre latérale Admin

Une barre latérale intégrée permet aux administrateurs de site d'examiner, d'approuver, d'épingler et de supprimer des commentaires, de gérer les utilisateurs et de consulter les statistiques de page sans quitter l'interface de commentaire.

Pourquoi exécuter Artalk sur Hostinger

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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