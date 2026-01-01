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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Baikal

Baikal est un serveur CalDAV et CardDAV léger et auto-hébergé, basé sur la célèbre bibliothèque PHP sabre/dav. Il offre un espace privé pour les calendriers, les événements, les tâches et les contacts qui se synchronisent avec iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook et tout autre client prenant en charge les protocoles standard CalDAV et CardDAV.

L'auto-hébergement de Baikal sur votre propre VPS permet de conserver les données de planification personnelles et d'équipe au sein de votre infrastructure, plutôt que sur un service de calendrier tiers. Son empreinte est volontairement faible — un seul conteneur PHP soutenu par SQLite ou MySQL — ce qui lui permet de s'intégrer confortablement sur un petit VPS tout en prenant en charge plusieurs utilisateurs, des carnets d'adresses partagés et un contrôle d'accès granulaire via l'interface d'administration intégrée.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Baikal

CalDAV et CardDAV

Synchronisation de calendrier et de contacts conforme aux normes avec iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5, et tout autre client CalDAV/CardDAV.

Comptes multi-utilisateurs

Créez des comptes utilisateur distincts avec leurs propres calendriers, tâches et carnets d'adresses, le tout géré à partir d'une interface utilisateur web d'administration unique.

Collections mutualisées

Partagez des calendriers ou des carnets d'adresses spécifiques avec d'autres utilisateurs sur la même instance pour la planification d'équipe et la synchronisation des contacts.

Empreinte légère

Un seul conteneur PHP exécutant sabre/dav sur SQLite ou MySQL — suffisamment petit pour fonctionner aux côtés d'autres services auto-hébergés sur un VPS modeste.

Interface web d'administration

Gérez les utilisateurs, les calendriers, les carnets d'adresses et les paramètres de serveur essentiels depuis un tableau de bord intégré basé sur un navigateur plutôt que de modifier des fichiers de configuration.

Pourquoi exécuter Baikal sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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