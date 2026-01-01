Déployez Bichon en un clic.
Archiveur d'e-mails Rust auto-hébergé avec IMAP, OAuth2 et recherche en texte intégral pour la conservation à long terme des boîtes aux lettres.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Bichon
Bichon est un serveur d'archivage d'e-mails open-source écrit en Rust. Il se connecte aux comptes IMAP, télécharge les messages de manière incrémentielle en utilisant la synchronisation basée sur les UID, construit un index de recherche en texte intégral Tantivy, et propose une API REST épurée avec une interface utilisateur web (WebUI) intégrée pour la recherche, la navigation et l'exportation des e-mails archivés.
L'auto-hébergement de Bichon sur votre propre VPS conserve chaque message archivé, pièce jointe et identifiant au sein de l'infrastructure que vous contrôlez. Les identifiants de compte sont chiffrés au repos avec AES-256-GCM, les jetons OAuth 2.0 sont actualisés automatiquement, et plusieurs boîtes aux lettres sont téléchargées simultanément — faisant de Bichon une alternative rapide et privée aux services commerciaux d'archivage d'e-mails, sans frais par boîte aux lettres.
Caractéristiques principales de Bichon
Recherche en texte intégral
L'indexation propulsée par Tantivy des corps de message, des en-têtes et des pièces jointes renvoie des résultats en millisecondes avec des filtres à facettes et le regroupement de fils de discussion.
Synchronisation IMAP et OAuth2
Se connecte à n'importe quel serveur IMAP en utilisant l'authentification par mot de passe (PLAIN/LOGIN) ou OAuth 2.0 (XOAUTH2), avec rafraîchissement automatique des jetons pour les comptes Gmail et Microsoft.
Archivage incrémental
La synchronisation incrémentielle basée sur l'UID télécharge uniquement les nouveaux messages à chaque passage, maintenant une faible utilisation de la bande passante et du stockage sur plusieurs boîtes aux lettres concurrentes.
Identifiants chiffrés
Toutes les informations d'identification IMAP et OAuth sont chiffrées au repos avec AES-256-GCM à l'aide d'une clé dérivée du mot de passe de chiffrement défini lors du déploiement.
RBAC multi-utilisateur
Le contrôle d'accès basé sur les rôles vous permet d'accorder des autorisations par compte à des utilisateurs supplémentaires pour les archives partagées, avec un journal d'audit complet des événements d'accès.
Pourquoi exécuter Bichon sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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