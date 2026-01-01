Apache Answer est une plateforme de questions-réponses open source développée avec Go et React, conçue pour aider les équipes et les communautés à partager leurs connaissances grâce à une interface de questions-réponses consultable et organisée. Contrairement aux forums génériques, chaque élément — l'étiquetage, la réputation, les outils de modération et le système de plugins — est spécialement conçu pour la capture et la récupération structurées des connaissances.

L'auto-hébergement d'Apache Answer maintient les connaissances internes de votre organisation sur votre propre infrastructure, sans frais de licence par utilisateur ni accès aux données par des tiers. À mesure que votre communauté se développe, vous contrôlez la configuration, les intégrations et la mise à l'échelle sans être contraint par la feuille de route des fonctionnalités ou les niveaux de tarification d'un fournisseur SaaS.