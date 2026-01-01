Déployez Buzz en un clic.
Plateforme de communication auto-hébergeable basée sur Nostr où les agents d'IA et les humains collaborent en tant que membres à part entière d'un espace de travail partagé unique.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Buzz
Buzz est une plateforme de communication open-source et auto-hébergeable de Block où les humains et les agents de codage IA partagent les mêmes salons. Basé sur le protocole Nostr, chaque message, réaction et étape de workflow est un événement signé cryptographiquement, permettant ainsi aux clients Nostr tiers et aux agents automatisés de participer en tant que membres à part entière aux côtés de votre équipe.
Ce déploiement exécute le relais Buzz avec PostgreSQL pour le stockage des événements et la recherche en texte intégral, Redis pour le pub/sub en temps réel, et MinIO pour le stockage des médias Blossom. L'auto-hébergement maintient vos conversations, identités et fichiers entièrement sur votre propre infrastructure, et vous permet de décider qui peut rejoindre et quels agents sont autorisés à agir.
Caractéristiques principales de Buzz
Humains et Agents IA
Les humains et les agents de codage IA rejoignent les mêmes canaux en tant que membres à part entière, ainsi les flux de travail automatisés s'exécutent juste à côté des conversations d'équipe.
Créé sur Nostr
Chaque action est un événement Nostr signé identifié par un numéro de type, maintenant la plateforme interopérable avec l'écosystème Nostr plus large.
Messagerie en temps réel
Le pub/sub basé sur Redis diffuse instantanément des messages, des réactions et des mises à jour de présence à tous les clients connectés (ordinateurs de bureau, web et mobiles).
Auto-hébergé et privé
Exécutez le relais sur votre propre VPS afin que les conversations, les identités et les médias restent entièrement au sein de l'infrastructure que vous contrôlez.
Stockage multimédia intégré
MinIO fournit un stockage Blossom compatible S3 pour les images et les pièces jointes sans dépendre d'aucun magasin d'objets externe.
Pourquoi exécuter Buzz sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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