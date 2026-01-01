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금융 앱 템플릿

개인 예산 관리나 고객을 위한 핀테크 도구 출시 등 다양한 용도로 활용 가능한 맞춤형 템플릿으로 안전한 금융 앱을 구축하세요.
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Hostinger 템플릿 FAQ

앱 템플릿은 빠르게 나만의 도구나 서비스를 만들 수 있도록 커스터마이징 가능한 사전 제작 애플리케이션입니다. Hostinger Horizons 앱 템플릿은 AI와 대화하는 방식으로 수정할 수 있는 구조, 기능, 디자인을 제공하며 코딩이 필요하지 않습니다. 이를 기반으로 대시보드, 내부 도구, 예약 시스템, 금융 앱, 생산성 도구 및 기타 웹 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

웹 애플리케이션을 구축하기 위해 코딩 경험이 필요하지 않습니다. Hostinger AI Builder와 같은 코드 없는 AI 도구를 사용하면 자신의 말로 아이디어를 설명하고 즉시 작동하는 웹 애플리케이션을 생성할 수 있습니다.

예전 구축된 AI Builder 템플릿은 애플리케이션의 영감과 출발점이 될 수 있습니다. 단순히 완벽한 기능을 갖춘 애플리케이션을 작성하도록 AI에게 요청함으로써 사용자 정의하십시오.

에 대한 우리의 가이드에서 자세히 알아보십시오.

현재는 웹 애플리케이션 템플릿만 제공되고 있습니다. 내부 도구, 대시보드, 비즈니스 앱, 예약 시스템, SaaS 제품, 인터랙티브 애플리케이션 등 다양한 웹 앱을 구축할 수 있습니다.

사전 제작된 템플릿은 금융 도구, 피트니스 트래커, 시간 관리 앱 등 다양한 목적과 산업을 지원하며, 기타 비즈니스 또는 개인용 솔루션에도 활용할 수 있습니다. 또한 새로운 디자인을 지속적으로 추가하며 템플릿 라이브러리를 확장하고 있습니다.

Hostinger Horizons 템플릿은 사용자의 필요에 맞게 맞춤 설정할 수 있는 기성 구조를 제공합니다. AI에 간단히 요청하여 디자인을 변경하고, 기능을 조정하고, 새로운 기능을 추가하거나 요소를 제거할 수 있습니다. 이를 통해 대시보드, 내부 도구, 예약 시스템 또는 기타 유형의 웹 앱을 구축하는 등 특정 사용 사례에 맞게 템플릿을 쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다.

텍스트나 코드만 편집해야 하는 경우 메시지 크레딧을 사용하지 않고 직접 편집할 수 있습니다.

메시지 크레딧이 충분하면 Hostinger Horizons를 사용하여 앱이나 사이트의 새 버전을 생성하거나 고급 변경 작업을 수행할 수도 있습니다. AI 웹 앱 빌더에 메시지로 변경하려는 내용을 설명하기만 하면 됩니다.

공개하기 전에 웹 앱을 미리보기하고 테스트하여 모든 것이 정상적으로 작동하는지 확인할 수 있습니다. Hostinger Horizons에서는 샌드박스 환경에서 앱을 테스트할 수 있으며, 문제 발생 시 AI에게 수정 요청을 통해 빠르게 해결할 수 있습니다 – 코딩이나 수동 디버깅은 필요하지 않습니다.

모든 것이 정상적으로 보이면 한 번의 클릭으로 웹 앱을 즉시 온라인에 게시할 수 있습니다. 호스팅이 기본 포함되어 있어 별도의 배포 설정이 필요하지 않습니다.

자세한 내용은 웹 애플리케이션 테스트 가이드를 확인하세요.

앱 템플릿을 사용하면 필요한 맞춤 설정 수준에 따라 몇 분 또는 몇 시간 만에 작동하는 앱을 만들고 출시할 수 있습니다.

포함된 메시지 크레딧을 사용하여 템플릿 편집을 무료로 시작할 수 있습니다. 다만 더 많은 프롬프트를 이용하고 앱을 온라인으로 출시하려면 유료 상품 중 하나를 선택해야 합니다. Horizons 상품은 월 ₩10,829부터 시작하는 합리적인 가격으로, 큰 초기 투자 없이 앱을 개발하고 출시할 수 있도록 지원합니다.

더 많은 예시와 영감을 제공하기 위해 템플릿 라이브러리를 지속적으로 확장하고 있습니다. 다만, 제작할 수 있는 웹 앱은 라이브러리에 있는 템플릿에만 제한되지 않습니다.

AI 앱 빌더를 사용하면 거의 모든 웹 앱 아이디어를 구현할 수 있습니다. 완전히 작동하는 앱을 생성하거나 MVP를 빠르게 구축하는 데 도움을 받을 수 있습니다. 사용 방법도 사전 제작 템플릿을 편집하는 것만큼 간단하며, 프롬프트로 시작한 뒤 AI와 대화하며 앱을 계속 개선해 나가면 됩니다.

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