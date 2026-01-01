Entertainment app templates

엔터테인먼트 앱 템플릿은 퀴즈와 상식 게임부터 바이럴 콘텐츠 및 인터랙티브 스토리텔링 도구에 이르기까지 사용자를 즐겁게 하고 참여를 유도하며 만족시키는 도구를 구축하기 위해 설계된 사전 제작된 웹 앱 레이아웃입니다. 이 템플릿은 Horizons의 내장 AI를 통해 맞춤 설정할 수 있는 시작 구조를 제공하며, 타사 계정이나 기술적인 설정 없이도 자신만의 엔터테인먼트 앱을 만들 수 있습니다.