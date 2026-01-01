Calculator and converter app templates

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Hostinger 템플릿 FAQ

계산기 및 변환 앱 템플릿은 사용자의 입력을 기반으로 계산, 변환 및 추정을 수행하는 도구를 구축하기 위해 설계된 사전 제작된 웹 앱 레이아웃입니다. 주택담보대출 계산기, BMI 도구, 단위 및 온도 변환기 등 다양한 용도로 활용할 수 있습니다. 이 템플릿은 Horizons의 내장 AI 기능을 활용하여 맞춤 설정할 수 있는 기본 구조를 제공하며, 타사 계정이나 기술적인 설정 없이도 자신만의 계산기 및 변환 도구를 만들 수 있습니다.

계산기 및 변환 앱 템플릿을 사용하면 주택담보대출 계산기, BMI 추적기, 칼로리 계산기, 수익률 계산기, 가격 견적 도구, 단위 변환기, 온도 변환기 등을 만들 수 있습니다. 개인적인 용도는 물론 웹사이트에 유용한 도구를 삽입하거나 고객을 위해 제작하는 데에도 적합합니다.

코딩 기술은 필요하지 않습니다. Hostinger Horizons를 사용하면 원하는 변경 사항을 설명하는 것만으로 템플릿을 간단하게 맞춤 설정할 수 있습니다. AI가 사용자의 요청에 따라 웹 앱을 생성하고 업데이트합니다.

템플릿을 사용하면 몇 분 만에 작동하는 웹 앱을 만들고 원하는 맞춤 설정 정도에 따라 몇 시간 동안 다듬을 수 있습니다. 템플릿은 초기 구조를 제공하고, AI는 기능을 생성하고 인터페이스를 조정하는 데 도움을 줍니다.

예. 계산기 및 변환기 도구는 기존 웹 사이트에 참여를 증진시키는 가장 효과적인 방법 중 하나입니다. 방문자가 더 오래 머물고 돌아오는 이유를 제공합니다. Hostinger AI Builder를 사용하면 타사 솔루션에 대한 비용을 지불하지 않고 자체 계산기 도구를 구축하고 내장할 수 있습니다.

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