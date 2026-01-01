Calculator and converter app templates

계산기 및 변환 앱 템플릿은 사용자의 입력을 기반으로 계산, 변환 및 추정을 수행하는 도구를 구축하기 위해 설계된 사전 제작된 웹 앱 레이아웃입니다. 주택담보대출 계산기, BMI 도구, 단위 및 온도 변환기 등 다양한 용도로 활용할 수 있습니다. 이 템플릿은 Horizons의 내장 AI 기능을 활용하여 맞춤 설정할 수 있는 기본 구조를 제공하며, 타사 계정이나 기술적인 설정 없이도 자신만의 계산기 및 변환 도구를 만들 수 있습니다.