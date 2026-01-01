CRM app templates

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Hostinger 템플릿 FAQ

CRM 앱 템플릿은 고객 관계 관리, 잠재 고객 추적, 영업 활동 관리 등 다양한 고객 관계 관리 도구를 구축하는 데 사용할 수 있도록 미리 설계된 웹 앱 레이아웃입니다. 연락처 관리자, 거래 추적기, 고객 포털, 영업 대시보드 등 다양한 기능을 제공합니다. 템플릿은 비즈니스 요구 사항에 맞춰 완벽하게 맞춤 설정할 수 있는 기본 구조를 제공하므로 코딩이나 기술적인 설정 없이도 자체 CRM 솔루션을 구축할 수 있습니다.

CRM 템플릿은 연락처 관리, 잠재 고객 추적, 영업 파이프라인, 고객 포털, 거래 대시보드, 후속 조치 알림 도구 등을 구축하는 데 사용할 수 있습니다. 자체 고객 관계 관리는 물론 고객에게 CRM 솔루션을 구축하고 제공하는 데에도 적합합니다.

코딩 기술은 필요하지 않습니다. Hostinger Horizons를 사용하면 원하는 변경 사항을 설명하는 것만으로 템플릿을 간단하게 맞춤 설정할 수 있습니다. AI가 사용자의 요청에 따라 웹 앱을 생성하고 업데이트합니다.

템플릿을 사용하면 몇 분 만에 작동하는 웹 앱을 만들고 원하는 맞춤 설정 정도에 따라 몇 시간 동안 다듬을 수 있습니다. 템플릿은 초기 구조를 제공하고, AI는 기능을 생성하고 인터페이스를 조정하는 데 도움을 줍니다.

네. CRM 도구는 고객 관리를 간편하게 해야 하는 중소기업과 프리랜서들 사이에서 수요가 높습니다. 자체 CRM을 구축하여 비싼 플랫폼 비용을 절약하거나, 더 나아가 맞춤형 CRM을 유료 서비스로 고객에게 제공하여 새로운 수익원을 창출할 수도 있습니다.

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