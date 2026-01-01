CRM app templates
Hostinger 템플릿 FAQ
CRM 앱 템플릿이란 무엇인가요?
CRM 앱 템플릿은 고객 관계 관리, 잠재 고객 추적, 영업 활동 관리 등 다양한 고객 관계 관리 도구를 구축하는 데 사용할 수 있도록 미리 설계된 웹 앱 레이아웃입니다. 연락처 관리자, 거래 추적기, 고객 포털, 영업 대시보드 등 다양한 기능을 제공합니다. 템플릿은 비즈니스 요구 사항에 맞춰 완벽하게 맞춤 설정할 수 있는 기본 구조를 제공하므로 코딩이나 기술적인 설정 없이도 자체 CRM 솔루션을 구축할 수 있습니다.
이 템플릿으로 어떤 유형의 CRM 앱을 만들 수 있나요?
CRM 템플릿은 연락처 관리, 잠재 고객 추적, 영업 파이프라인, 고객 포털, 거래 대시보드, 후속 조치 알림 도구 등을 구축하는 데 사용할 수 있습니다. 자체 고객 관계 관리는 물론 고객에게 CRM 솔루션을 구축하고 제공하는 데에도 적합합니다.
템플릿을 사용하여 CRM 앱을 구축하려면 프로그래밍 지식이 필요한가요?
코딩 기술은 필요하지 않습니다. Hostinger Horizons를 사용하면 원하는 변경 사항을 설명하는 것만으로 템플릿을 간단하게 맞춤 설정할 수 있습니다. AI가 사용자의 요청에 따라 웹 앱을 생성하고 업데이트합니다.
CRM 템플릿을 사용하면 앱을 얼마나 빨리 만들 수 있나요?
템플릿을 사용하면 몇 분 만에 작동하는 웹 앱을 만들고 원하는 맞춤 설정 정도에 따라 몇 시간 동안 다듬을 수 있습니다. 템플릿은 초기 구조를 제공하고, AI는 기능을 생성하고 인터페이스를 조정하는 데 도움을 줍니다.
내가 만든 CRM 앱으로 수익을 창출할 수 있을까요?
네. CRM 도구는 고객 관리를 간편하게 해야 하는 중소기업과 프리랜서들 사이에서 수요가 높습니다. 자체 CRM을 구축하여 비싼 플랫폼 비용을 절약하거나, 더 나아가 맞춤형 CRM을 유료 서비스로 고객에게 제공하여 새로운 수익원을 창출할 수도 있습니다.