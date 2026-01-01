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AI and creative app templates

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Social media post generator

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Hostinger 템플릿 FAQ

AI 및 크리에이티브 앱 템플릿은 글쓰기, 이미지 생성, 디자인, 콘텐츠 제작 등 창의적인 작업을 지원하는 도구를 구축하기 위해 미리 만들어진 웹 앱 레이아웃입니다. 이 템플릿은 Horizons에 내장된 AI 기능을 활용하여 맞춤 설정할 수 있는 기본 구조를 제공하며, 타사 계정이나 기술적인 설정 없이도 자신만의 AI 비서, 크리에이티브 도구, 생성기를 만들 수 있습니다.

AI 및 크리에이티브 앱 템플릿을 사용하면 AI 기반 글쓰기 도우미, 이미지 생성기, 디자인 도구, 콘텐츠 제작 도구 등을 만들 수 있습니다. 개인 프로젝트는 물론 클라이언트나 고객에게 크리에이티브 도구를 제공하는 데에도 적합합니다.

코딩 기술은 필요하지 않습니다. Hostinger Horizons를 사용하면 원하는 변경 사항을 설명하는 것만으로 템플릿을 간단하게 맞춤 설정할 수 있습니다. AI가 사용자의 요청에 따라 웹 앱을 생성하고 업데이트합니다.

템플릿을 사용하면 몇 분 만에 작동하는 웹 앱을 만들고 원하는 맞춤 설정 정도에 따라 몇 시간 동안 다듬을 수 있습니다. 템플릿은 초기 구조를 제공하고, AI는 기능을 생성하고 인터페이스를 조정하는 데 도움을 줍니다.

예. 많은 제작자는 AI Builder 템플릿을 사용하여 고객에게 제공하거나 고객을 위해 게시할 AI 기반 도구를 구축합니다. 앱이 라이브가 되면 액세스 요금을 청구하거나 서비스로 제공하거나 기존 비즈니스에 내장할 수 있습니다.

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