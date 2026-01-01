AI and creative app templates
Hostinger 템플릿 FAQ
AI 및 크리에이티브 앱 템플릿이란 무엇인가요?
AI 및 크리에이티브 앱 템플릿은 글쓰기, 이미지 생성, 디자인, 콘텐츠 제작 등 창의적인 작업을 지원하는 도구를 구축하기 위해 미리 만들어진 웹 앱 레이아웃입니다. 이 템플릿은 Horizons에 내장된 AI 기능을 활용하여 맞춤 설정할 수 있는 기본 구조를 제공하며, 타사 계정이나 기술적인 설정 없이도 자신만의 AI 비서, 크리에이티브 도구, 생성기를 만들 수 있습니다.
이 템플릿으로 어떤 유형의 AI 및 크리에이티브 앱을 만들 수 있나요?
AI 및 크리에이티브 앱 템플릿을 사용하면 AI 기반 글쓰기 도우미, 이미지 생성기, 디자인 도구, 콘텐츠 제작 도구 등을 만들 수 있습니다. 개인 프로젝트는 물론 클라이언트나 고객에게 크리에이티브 도구를 제공하는 데에도 적합합니다.
템플릿을 사용하여 AI 또는 크리에이티브 앱을 만들려면 프로그래밍 지식이 필요한가요?
코딩 기술은 필요하지 않습니다. Hostinger Horizons를 사용하면 원하는 변경 사항을 설명하는 것만으로 템플릿을 간단하게 맞춤 설정할 수 있습니다. AI가 사용자의 요청에 따라 웹 앱을 생성하고 업데이트합니다.
AI와 크리에이티브 템플릿을 사용하면 얼마나 빨리 앱을 만들 수 있을까요?
템플릿을 사용하면 몇 분 만에 작동하는 웹 앱을 만들고 원하는 맞춤 설정 정도에 따라 몇 시간 동안 다듬을 수 있습니다. 템플릿은 초기 구조를 제공하고, AI는 기능을 생성하고 인터페이스를 조정하는 데 도움을 줍니다.
내가 만든 AI 및 크리에이티브 앱으로 수익을 창출할 수 있을까요?
예. 많은 제작자는 AI Builder 템플릿을 사용하여 고객에게 제공하거나 고객을 위해 게시할 AI 기반 도구를 구축합니다. 앱이 라이브가 되면 액세스 요금을 청구하거나 서비스로 제공하거나 기존 비즈니스에 내장할 수 있습니다.