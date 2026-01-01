Mengimplementasikan Fleetbase dalam satu klik instalasi.
Platform logistik open source untuk operasi armada, pengiriman, routing, dan manajemen pengiriman mil terakhir.
Pilih paket VPS untuk Fleetbase
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Fleetbase
Fleetbase adalah platform manajemen logistik dan transportasi open source yang mengubah pengimplementasian tunggal menjadi backend operasi lengkap â€” manajemen pesanan, pengiriman driver, perencanaan rute, pelacakan kendaraan langsung, dan pemberitahuan pelanggan. Arsitektur modularnya, dibangun di sekitar ekstensi yang dapat diinstal seperti Fleet-Ops, Storefront, dan Pallet, memungkinkan tim menjalankan alur kerja pengiriman, on-demand, penyimpanan, dan layanan lapangan pada satu identitas bersama, izin, dan lapisan API.
Self-hosting Fleetbase pada VPS Anda sendiri menyimpan alamat pelanggan, lokasi driver, dan sejarah pesanan di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan, menghindari harga per kursi saat armada tumbuh, dan memberi pengembang akses langsung ke REST API, acara socket, dan webhooks yang diperlukan untuk membangun driver atau aplikasi pelanggan yang disesuaikan.
Fitur utama Fleetbase
Konsol operasi armada
Manajemen pesanan, pengemudi, kendaraan, area layanan, dan tarif dari satu dashboard yang dibuat untuk tim pengiriman.
Pelacakan kendaraan langsung
Ikuti pengemudi dan kendaraan di peta langsung dengan update posisi yang didorong oleh socket dan sejarah aktivitas lengkap.
Perencanaan rute
Planifikasi rute multi-stop dan estimasi waktu pengiriman menggunakan data jarak dan durasi yang didukung OSRM.
Register ekstensi
Pasang ekstensi seperti Fleet-Ops, Storefront, dan Pallet untuk menambahkan kemampuan pengiriman, niaga, dan pergudangan.
API yang Mengutamakan Developer
Bangun aplikasi driver dan pelanggan kustom menggunakan REST API yang terdokumentasi dengan webhook dan event socket real-time.
Jalankan Fleetbase lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.