Fleetbase adalah platform manajemen logistik dan transportasi open source yang mengubah pengimplementasian tunggal menjadi backend operasi lengkap â€” manajemen pesanan, pengiriman driver, perencanaan rute, pelacakan kendaraan langsung, dan pemberitahuan pelanggan. Arsitektur modularnya, dibangun di sekitar ekstensi yang dapat diinstal seperti Fleet-Ops, Storefront, dan Pallet, memungkinkan tim menjalankan alur kerja pengiriman, on-demand, penyimpanan, dan layanan lapangan pada satu identitas bersama, izin, dan lapisan API.

Self-hosting Fleetbase pada VPS Anda sendiri menyimpan alamat pelanggan, lokasi driver, dan sejarah pesanan di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan, menghindari harga per kursi saat armada tumbuh, dan memberi pengembang akses langsung ke REST API, acara socket, dan webhooks yang diperlukan untuk membangun driver atau aplikasi pelanggan yang disesuaikan.