Mengimplementasikan Cognee dalam satu klik instalasi.
Motor memori AI self-host yang mengubah data Anda menjadi grafik pengetahuan yang dapat dipertanyakan untuk agen.
Pilih paket VPS untuk Cognee
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Cognee
Cognee adalah mesin memori AI open-source yang mengganti pipeline RAG yang rapuh dengan lapisan semantik yang nyata. Ini menelan dokumen, percakapan, gambar, rekaman audio, dan database, menggunakan LLM yang Anda pilih untuk mengekstrak entitas dan hubungan, dan menyimpannya sebagai graf pengetahuan terhubung bersama dengan embeddings vektor, sehingga agen menjawab pertanyaan dari fakta terhubung bukan potongan teks terisolasi.
Sebuah panggilan API tunggal menangani pengambilan, dan pencarian mengembalikan hasil grafis yang dapat dikonsumsi secara langsung oleh aplikasi dan framework agen Anda. Mengoperasikan Cognee pada VPS Anda sendiri menyimpan dokumen paten, embeddings, dan grafis yang dihasilkan pada infrastruktur yang Anda kontrol, dengan PostgreSQL menyimpan metadata relasional dan volume persisten yang menyimpan vector dan penyimpanan grafis.
Fitur utama Cognee
Memori graf pengetahuan
Cognee mengekstrak entitas dan hubungan dari data Anda dan menyimpannya sebagai grafis yang dapat dipertanyakan, bukan bagian teks datar.
Ingest sumber apapun
Muatkan dokumen, percakapan, gambar, rekaman audio, dan database melalui satu API dan biarkan Cognee menormalkan mereka ke dalam memori.
Pencarian Graph-aware
Mencari pertanyaan dalam bahasa alami dan dapatkan jawaban yang didasarkan pada fakta yang terkait, yang dapat mengurangi halusinasi dalam tanggapan agen.
Gunakan LLM (Large Language Model) Anda sendiri
Tentukan Cognee di OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq, atau titik akhir Ollama lokal dengan mengubah pengaturan model tunggal.
REST API untuk agen
Memory terekspos melalui API REST terautentikasi, sehingga aplikasi dan framework agen dapat membaca dan menulisnya melalui HTTPS.
Otomatis Privat
File, embeddings, dan grafik Anda tetap berada di volume Docker pada VPS Anda, bukan layanan memori pihak ketiga.
Jalankan Cognee lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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