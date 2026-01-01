Cognee adalah mesin memori AI open-source yang mengganti pipeline RAG yang rapuh dengan lapisan semantik yang nyata. Ini menelan dokumen, percakapan, gambar, rekaman audio, dan database, menggunakan LLM yang Anda pilih untuk mengekstrak entitas dan hubungan, dan menyimpannya sebagai graf pengetahuan terhubung bersama dengan embeddings vektor, sehingga agen menjawab pertanyaan dari fakta terhubung bukan potongan teks terisolasi.

Sebuah panggilan API tunggal menangani pengambilan, dan pencarian mengembalikan hasil grafis yang dapat dikonsumsi secara langsung oleh aplikasi dan framework agen Anda. Mengoperasikan Cognee pada VPS Anda sendiri menyimpan dokumen paten, embeddings, dan grafis yang dihasilkan pada infrastruktur yang Anda kontrol, dengan PostgreSQL menyimpan metadata relasional dan volume persisten yang menyimpan vector dan penyimpanan grafis.