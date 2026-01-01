Cognee je AI memorijski mehanizam otvorenog koda koji zamjenjuje krhke RAG cjevovode pravim semantičkim slojem. Unosi dokumente, razgovore, slike, audio i zapise iz baze podataka, koristi vaš odabrani LLM za izdvajanje entiteta i odnosa te ih pohranjuje kao povezani graf znanja uz vektorska ugrađivanja, tako da agenti odgovaraju na pitanja iz povezanih činjenica umjesto iz izoliranih dijelova teksta.

Jedan API poziv obrađuje unos podataka, a pretraga vraća rezultate koji su svjesni grafova koje vaše aplikacije i agentski okviri mogu izravno koristiti. Pokretanje Cognee-a na vlastitom VPS-u čuva vlasničke dokumente, ugradnje i rezultirajući graf na infrastrukturi koju kontrolirate, dok PostgreSQL sadrži relacijske metapodatke, a trajni volumeni pohranjuju vektore i grafove.