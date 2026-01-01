Instalirajte Cognee jednim klikom.
Samostalno hostirani AI memorijski mehanizam koji pretvara vaše podatke u graf znanja za agente koji se može upitati.
Odaberite VPS plan za Cognee
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Cognee
Cognee je AI memorijski mehanizam otvorenog koda koji zamjenjuje krhke RAG cjevovode pravim semantičkim slojem. Unosi dokumente, razgovore, slike, audio i zapise iz baze podataka, koristi vaš odabrani LLM za izdvajanje entiteta i odnosa te ih pohranjuje kao povezani graf znanja uz vektorska ugrađivanja, tako da agenti odgovaraju na pitanja iz povezanih činjenica umjesto iz izoliranih dijelova teksta.
Jedan API poziv obrađuje unos podataka, a pretraga vraća rezultate koji su svjesni grafova koje vaše aplikacije i agentski okviri mogu izravno koristiti. Pokretanje Cognee-a na vlastitom VPS-u čuva vlasničke dokumente, ugradnje i rezultirajući graf na infrastrukturi koju kontrolirate, dok PostgreSQL sadrži relacijske metapodatke, a trajni volumeni pohranjuju vektore i grafove.
Cognee ključne značajke
Memorija grafa znanja
Cognee izdvaja entitete i odnose iz vaših podataka i pohranjuje ih kao graf s mogućnošću upita umjesto kao obične tekstualne dijelove.
Unos bilo kojeg izvora
Učitajte dokumente, razgovore, slike, audiozapise i zapise iz baze podataka putem jednog API-ja i pustite Cognee da ih normalizira u memoriju.
Pretraživanje s obzirom na grafove
Upitajte prirodnim jezikom i dobijte odgovore utemeljene na povezanim činjenicama, što mjerljivo smanjuje halucinacije u odgovorima agenata.
Donesite svoj LLM
Usmjerite Cognee na OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq ili lokalnu Ollama krajnju točku promjenom jedne postavke modela.
REST API za agente
Memorija je izložena putem autentificiranog REST API-ja, tako da vaše aplikacije i agentski okviri mogu čitati i pisati u nju putem HTTPS-a.
Privatno prema zadanim postavkama
Vaše datoteke, ugrađeni elementi i grafovi ostaju u Docker volumenima na vašem VPS-u umjesto u memorijskoj usluzi treće strane.
Zašto pokrenuti Cognee na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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