Δημιουργήστε συστήματα που κλιμακώνονται με έναν τομέα .systems

38,99/έτος12,99/1ο έτος
Εξοικονομήστε 67%
Για το πρώτο έτος
.systems

Σχετικά με το domain .systems

Μια γρήγορη επισκόπηση που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε και να καταχωρίσετε ένα domain .systems

Τι είναι ένα domain .systems;

Το .systems είναι ένα γενικό TLD κατάλληλο για επιχειρήσεις, παρόχους πληροφορικής, εταιρείες μηχανικών και οργανισμούς που προσφέρουν σύνθετες λύσεις, υποδομές ή υπηρεσίες, με έμφαση στη δομημένη, συστημική εργασία.

Σε ποιον απευθύνεται ένα domain .systems;

Ένα domain .systems λειτουργεί καλά για συμβούλους πληροφορικής, προμηθευτές λογισμικού, ολοκληρωτές συστημάτων και παρόχους υποδομών που προσφέρουν σύνθετες τεχνικές λύσεις και υποστήριξη. Ταιριάζει τόσο σε εξειδικευμένα έργα όσο και σε καθιερωμένες εταιρείες τεχνολογίας.

Γιατί να επιλέξετε ένα domain .systems;

Ένα domain .systems σηματοδοτεί δομημένη, τεχνική εστίαση από την πρώτη επίσκεψη, βελτιώνοντας τη σαφήνεια και την αναμνηστικότητα της επωνυμίας. Υποστηρίζει συνεπή ονομασία σε ιστότοπους, email και τεκμηρίωση, συμβάλλοντας στη διατήρηση μιας επαγγελματικής, επεκτάσιμης διαδικτυακής παρουσίας.

Πληροφορίες τομέα για .systems

Ανώτατο Επίπεδο
.systems
Τύπος TLD
gTLD
Ελάχιστη περίοδος εγγραφής
1 έτος
Μέγιστη περίοδος εγγραφής
3 χρόνια
Προστασία απορρήτου τομέα
Δωρεάν
Κλείδωμα Εγγραφής
Τομείς IDN
DNSSEC
Τέλος ICANN
0,17€

Γιατί να καταχωρήσετε το domain σας στη Hostinger;

Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις
24/7 υποστήριξη από ειδικούς
Δωρεάν προστασία απορρήτου domain
Δωρεάν σελίδα ή σύνδεσμος στην ιστοσελίδα bio
Ανταγωνιστικές τιμές
Συμβουλές

Πώς να αποκτήσετε το καλύτερο όνομα domain

1. Συμπεριλάβετε το όνομα του brand σας

Χρησιμοποιήστε το όνομα του brand σας ή τις λέξεις-κλειδιά σας για να ενισχύσετε την αναγνώριση και την προβολή σας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Τα ονόματα domain κάτω των τριών λέξεων είναι πιο εύκολο να διαβαστούν και να απομνημονευτούν.
Αποφύγετε τις παύλες, τους αριθμούς, την αργκό και τις λέξεις που είναι δύσκολο να γραφτούν.
Επιλέξτε μια επέκταση που ταιριάζει στο κοινό σας, είτε πρόκειται για τοπικό είτε για παγκόσμιο επίπεδο.
Τα εξαιρετικά domains πωλούνται γρήγορα — αναζητήστε και εξασφαλίστε τα δικά σας σήμερα.Έναρξη αναζήτησης

Εξερευνήστε άλλες επεκτάσεις domain

.gr

Οι Έλληνες πελάτες το περιμένουν αυτό

14,99€14,99/1ο έτοςΕλέγξτε τη διαθεσιμότητα

.com

Το αγαπημένο domain στον κόσμο

16,99€2,99/1ο έτοςΕλέγξτε τη διαθεσιμότητα

.online

Η επιχείρησή σας, ανοιχτή 24/7

33,99€0,99/1ο έτοςΕλέγξτε τη διαθεσιμότητα

.io

Το domain που θέλει κάθε startup

65,99€27,99/1ο έτοςΕλέγξτε τη διαθεσιμότητα

.icu

Δείξτε ότι δραστηριοποιήστε στο .icu

14,99€1,99/1ο έτοςΕλέγξτε τη διαθεσιμότητα

.xyz

Φρέσκο. Μοντέρνο. Απεριόριστα ευέλικτο.

18,99€1,99/1ο έτοςΕλέγξτε τη διαθεσιμότητα

.pro

Δείξε στον κόσμο τι κάνεις καλύτερα

29,99€2,99/1ο έτοςΕλέγξτε τη διαθεσιμότητα

.cloud

Πού λειτουργούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις

24,99€1,99/1ο έτοςΕλέγξτε τη διαθεσιμότητα

Συχνές ερωτήσεις για τα domain .systems

.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
At Hostinger, a .systems domain costs 12,99€ for the first year. After that, the renewal fee is 38,99€/έτος. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Μας ενδιαφέρει το απόρρητό σας

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της και για τη λήψη δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με αυτή, καθώς και για σκοπούς μάρκετινγκ. Με την αποδοχή, συμφωνείτε με την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας για σκοπούς διαφήμισης, εξατομίκευση και αναλυτικά στοιχεία, όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.