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.cloud
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Σχετικά με το domain .cloud

Μια γρήγορη επισκόπηση που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε και να καταχωρίσετε ένα domain .cloud

Τι είναι ένα domain .cloud;

Το .cloud είναι ένα γενικό TLD σχεδιασμένο για υπηρεσίες cloud, προϊόντα SaaS και ψηφιακά έργα. Είναι ανοιχτό σε όλους, γεγονός που το καθιστά δημοφιλές για τεχνολογικές επιχειρήσεις, προγραμματιστές και διαδικτυακά εργαλεία.

Σε ποιον απευθύνεται ένα domain .cloud;

Ένα domain .cloud είναι ιδανικό για παρόχους SaaS, εταιρείες φιλοξενίας, συμβούλους IT και προγραμματιστές που παρουσιάζουν εργαλεία ή πλατφόρμες που βασίζονται στο cloud. Ταιριάζει σε σελίδες προορισμού προϊόντων, υπηρεσίες υποδομής και σύγχρονα τεχνολογικά χαρτοφυλάκια.

Γιατί να επιλέξετε ένα domain .cloud;

Ένα domain .cloud σηματοδοτεί με σαφήνεια τις διαδικτυακές υπηρεσίες και τη σύγχρονη υποδομή, βοηθώντας τους επισκέπτες να κατανοήσουν γρήγορα το επίκεντρό σας. Υποστηρίζει σαφή προβολή της επωνυμίας σας σε ολόκληρο τον ιστότοπό σας, το email σας και το μάρκετινγκ καθώς η επιχείρησή σας εξελίσσεται.

Πληροφορίες τομέα για .cloud

Ανώτατο Επίπεδο
.cloud
Τύπος TLD
gTLD
Ελάχιστη περίοδος εγγραφής
1 έτος
Μέγιστη περίοδος εγγραφής
3 χρόνια
Προστασία απορρήτου τομέα
Δωρεάν
Προστασία τομέα premium
Πρόσθετο
Κλείδωμα Εγγραφής
Τομείς IDN
DNSSEC
Τέλος ICANN
0,17€

Γιατί να καταχωρήσετε το domain σας στη Hostinger;

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1. Συμπεριλάβετε το όνομα του brand σας

Χρησιμοποιήστε το όνομα του brand σας ή τις λέξεις-κλειδιά σας για να ενισχύσετε την αναγνώριση και την προβολή σας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Τα ονόματα domain κάτω των τριών λέξεων είναι πιο εύκολο να διαβαστούν και να απομνημονευτούν.
Αποφύγετε τις παύλες, τους αριθμούς, την αργκό και τις λέξεις που είναι δύσκολο να γραφτούν.
Επιλέξτε μια επέκταση που ταιριάζει στο κοινό σας, είτε πρόκειται για τοπικό είτε για παγκόσμιο επίπεδο.
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Συχνές ερωτήσεις για τα domain .cloud

A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
At Hostinger, a .cloud domain costs 1,99€ for the first year. After that, the renewal fee is 24,99€/έτος. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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