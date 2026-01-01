Δημιουργήστε χωρίς περιορισμούς με ένα domain .studio

43,99/έτος12,99/1ο έτος
Εξοικονομήστε 70%
Για το πρώτο έτος
.studio

Σχετικά με το domain .studio

Μια γρήγορη επισκόπηση που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε και να καταχωρίσετε ένα domain .studio

Τι είναι ένα domain .studio;

Το domain .studio είναι ένα γενικό TLD που χρησιμοποιείται συχνά από δημιουργικούς επαγγελματίες, πρακτορεία και στούντιο. Ευέλικτο και ουδέτερο ως προς την τοποθεσία, ταιριάζει σε χαρτοφυλάκια, οίκους παραγωγής και μάρκες design.

Σε ποιους απευθύνεται ένα domain .studio;

Ένα domain .studio είναι κατάλληλο για γραφεία σχεδιασμού, στούντιο τέχνης, φωτογράφους και δημιουργικούς ελεύθερους επαγγελματίες που παρουσιάζουν χαρτοφυλάκια ή υπηρεσίες. Είναι ιδανικό για την ανάδειξη εικαστικών έργων και την ενίσχυση μιας επαγγελματικής δημιουργικής ταυτότητας.

Γιατί να επιλέξετε ένα domain .studio;

Ένα domain .studio σηματοδοτεί με σαφήνεια έναν δημιουργικό ή παραγωγικό χώρο, βοηθώντας τους επισκέπτες να κατανοήσουν τις υπηρεσίες σας με μια ματιά. Υποστηρίζει συνεπή προβολή επωνυμίας σε ολόκληρο τον ιστότοπό σας, το email σας και το μάρκετινγκ καθώς η επιχείρησή σας αναπτύσσεται.

Πληροφορίες τομέα για .studio

Ανώτατο Επίπεδο
.studio
Τύπος TLD
gTLD
Ελάχιστη περίοδος εγγραφής
1 έτος
Μέγιστη περίοδος εγγραφής
1 έτος
Προστασία απορρήτου τομέα
Δωρεάν
Κλείδωμα Εγγραφής
DNSSEC
Τέλος ICANN
0,17€

Γιατί να καταχωρήσετε το domain σας στη Hostinger;

Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις
24/7 υποστήριξη από ειδικούς
Δωρεάν προστασία απορρήτου domain
Δωρεάν σελίδα ή σύνδεσμος στην ιστοσελίδα bio
Ανταγωνιστικές τιμές
Συμβουλές

Πώς να αποκτήσετε το καλύτερο όνομα domain

1. Συμπεριλάβετε το όνομα του brand σας

Χρησιμοποιήστε το όνομα του brand σας ή τις λέξεις-κλειδιά σας για να ενισχύσετε την αναγνώριση και την προβολή σας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Τα ονόματα domain κάτω των τριών λέξεων είναι πιο εύκολο να διαβαστούν και να απομνημονευτούν.
Αποφύγετε τις παύλες, τους αριθμούς, την αργκό και τις λέξεις που είναι δύσκολο να γραφτούν.
Επιλέξτε μια επέκταση που ταιριάζει στο κοινό σας, είτε πρόκειται για τοπικό είτε για παγκόσμιο επίπεδο.
Τα εξαιρετικά domains πωλούνται γρήγορα — αναζητήστε και εξασφαλίστε τα δικά σας σήμερα.Έναρξη αναζήτησης

Εξερευνήστε άλλες επεκτάσεις domain

.gr

Οι Έλληνες πελάτες το περιμένουν αυτό

14,99€14,99/1ο έτοςΕλέγξτε τη διαθεσιμότητα

.com

Το αγαπημένο domain στον κόσμο

16,99€2,99/1ο έτοςΕλέγξτε τη διαθεσιμότητα

.online

Η επιχείρησή σας, ανοιχτή 24/7

33,99€0,99/1ο έτοςΕλέγξτε τη διαθεσιμότητα

.io

Το domain που θέλει κάθε startup

65,99€27,99/1ο έτοςΕλέγξτε τη διαθεσιμότητα

.icu

Δείξτε ότι δραστηριοποιήστε στο .icu

14,99€1,99/1ο έτοςΕλέγξτε τη διαθεσιμότητα

.xyz

Φρέσκο. Μοντέρνο. Απεριόριστα ευέλικτο.

18,99€1,99/1ο έτοςΕλέγξτε τη διαθεσιμότητα

.pro

Δείξε στον κόσμο τι κάνεις καλύτερα

29,99€2,99/1ο έτοςΕλέγξτε τη διαθεσιμότητα

.cloud

Πού λειτουργούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις

24,99€1,99/1ο έτοςΕλέγξτε τη διαθεσιμότητα

Συχνές ερωτήσεις για τα domain .studio

A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
At Hostinger, a .studio domain costs 12,99€ for the first year. After that, the renewal fee is 43,99€/έτος. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Μας ενδιαφέρει το απόρρητό σας

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της και για τη λήψη δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με αυτή, καθώς και για σκοπούς μάρκετινγκ. Με την αποδοχή, συμφωνείτε με την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας για σκοπούς διαφήμισης, εξατομίκευση και αναλυτικά στοιχεία, όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.