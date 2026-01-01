Βοηθήστε τους ανθρώπους να λύσουν τα προβλήματά τους με ένα domain .solutions

33,99/έτος3,99/1ο έτος
Εξοικονομήστε 88%
Για το πρώτο έτος
.solutions

Σχετικά με το domain .solutions

Μια γρήγορη επισκόπηση που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε και να καταχωρίσετε ένα domain .solutions

Τι είναι ένα domain .solutions;

Το .solutions είναι ένα γενικό TLD κατάλληλο για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που προσφέρουν υπηρεσίες, απαντήσεις ή επίλυση προβλημάτων. Χρησιμοποιείται ευρέως για συμβουλευτικές εταιρείες, παρόχους τεχνολογίας και ιστότοπους που επικεντρώνονται στην υποστήριξη.

Σε ποιους απευθύνεται ένα domain .solutions;

Ένα domain .solutions είναι κατάλληλο για συμβούλους, πρακτορεία, παρόχους λογισμικού και νεοσύστατες τεχνολογικές επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην επίλυση προβλημάτων πελατών. Σηματοδοτεί την εξειδίκευση στην επίλυση προβλημάτων για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, εργαλεία SaaS και πλατφόρμες υποστήριξης.

Γιατί να επιλέξετε ένα domain .solutions;

Ένα domain .solutions σηματοδοτεί με σαφήνεια ότι παρέχετε απαντήσεις και υπηρεσίες επίλυσης προβλημάτων, βοηθώντας τους επισκέπτες να κατανοήσουν γρήγορα την αξία σας. Υποστηρίζει συνεπή προβολή της επωνυμίας σας σε ολόκληρο τον ιστότοπό σας, το email σας και το μάρκετινγκ καθώς η επιχείρησή σας αναπτύσσεται.

Πληροφορίες τομέα για .solutions

Ανώτατο Επίπεδο
.solutions
Τύπος TLD
gTLD
Ελάχιστη περίοδος εγγραφής
1 έτος
Μέγιστη περίοδος εγγραφής
1 έτος
Προστασία απορρήτου τομέα
Δωρεάν
Κλείδωμα Εγγραφής
Τομείς IDN
DNSSEC
Τέλος ICANN
0,17€

Γιατί να καταχωρήσετε το domain σας στη Hostinger;

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1. Συμπεριλάβετε το όνομα του brand σας

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Συχνές ερωτήσεις για τα domain .solutions

A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
At Hostinger, a .solutions domain costs 3,99€ for the first year. After that, the renewal fee is 33,99€/έτος. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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