Ξεκινήστε πρώτοι την ιστορία με ένα domain .news

35,99/έτος10,99/1ο έτος
Εξοικονομήστε 69%
Για το πρώτο έτος
.news

Σχετικά με το domain .news

Μια γρήγορη επισκόπηση που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε και να καταχωρίσετε ένα domain .news

Τι είναι ένα domain .news;

Το .news domain είναι ένα γενικό domain ανώτατου επιπέδου που δημιουργήθηκε για ιστότοπους ειδήσεων, μέσων ενημέρωσης και δημοσιογραφίας. Δεν έχει συγκεκριμένους περιορισμούς επιλεξιμότητας και χρησιμοποιείται ευρέως για επίκαιρο, ενημερωτικό περιεχόμενο.

Σε ποιον απευθύνεται ένα domain .news;

Ένα domain .news είναι κατάλληλο για εκδότες, μέσα ενημέρωσης, bloggers και οργανισμούς που μοιράζονται έγκαιρες ενημερώσεις. Βοηθά στην ανάδειξη ειδησεογραφικού περιεχομένου, στην οικοδόμηση κύρους και στην ενημέρωση του κοινού για γενικά ή εξειδικευμένα θέματα.

Γιατί να επιλέξετε ένα domain .news;

Ένα domain .news κάνει την εστίασή σας σαφή με μια ματιά, βοηθώντας τους επισκέπτες να αναγνωρίζουν γρήγορα πληροφορίες και ενημερώσεις. Υποστηρίζει συνεπή προβολή επωνυμίας σε ολόκληρο τον ιστότοπό σας, το email σας και το μάρκετινγκ καθώς η προσφορά περιεχομένου σας αυξάνεται.

Πληροφορίες τομέα για .news

Ανώτατο Επίπεδο
.news
Τύπος TLD
gTLD
Ελάχιστη περίοδος εγγραφής
1 έτος
Μέγιστη περίοδος εγγραφής
1 έτος
Προστασία απορρήτου τομέα
Δωρεάν
Κλείδωμα Εγγραφής
DNSSEC
Τέλος ICANN
0,17€

Γιατί να καταχωρήσετε το domain σας στη Hostinger;

Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις
24/7 υποστήριξη από ειδικούς
Δωρεάν προστασία απορρήτου domain
Δωρεάν σελίδα ή σύνδεσμος στην ιστοσελίδα bio
Ανταγωνιστικές τιμές
Συμβουλές

Πώς να αποκτήσετε το καλύτερο όνομα domain

1. Συμπεριλάβετε το όνομα του brand σας

Χρησιμοποιήστε το όνομα του brand σας ή τις λέξεις-κλειδιά σας για να ενισχύσετε την αναγνώριση και την προβολή σας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Τα ονόματα domain κάτω των τριών λέξεων είναι πιο εύκολο να διαβαστούν και να απομνημονευτούν.
Αποφύγετε τις παύλες, τους αριθμούς, την αργκό και τις λέξεις που είναι δύσκολο να γραφτούν.
Επιλέξτε μια επέκταση που ταιριάζει στο κοινό σας, είτε πρόκειται για τοπικό είτε για παγκόσμιο επίπεδο.
Τα εξαιρετικά domains πωλούνται γρήγορα — αναζητήστε και εξασφαλίστε τα δικά σας σήμερα.Έναρξη αναζήτησης

Εξερευνήστε άλλες επεκτάσεις domain

.gr

Οι Έλληνες πελάτες το περιμένουν αυτό

14,99€14,99/1ο έτοςΕλέγξτε τη διαθεσιμότητα

.com

Το αγαπημένο domain στον κόσμο

16,99€2,99/1ο έτοςΕλέγξτε τη διαθεσιμότητα

.online

Η επιχείρησή σας, ανοιχτή 24/7

33,99€0,99/1ο έτοςΕλέγξτε τη διαθεσιμότητα

.io

Το domain που θέλει κάθε startup

65,99€27,99/1ο έτοςΕλέγξτε τη διαθεσιμότητα

.icu

Δείξτε ότι δραστηριοποιήστε στο .icu

14,99€1,99/1ο έτοςΕλέγξτε τη διαθεσιμότητα

.xyz

Φρέσκο. Μοντέρνο. Απεριόριστα ευέλικτο.

18,99€1,99/1ο έτοςΕλέγξτε τη διαθεσιμότητα

.pro

Δείξε στον κόσμο τι κάνεις καλύτερα

29,99€2,99/1ο έτοςΕλέγξτε τη διαθεσιμότητα

.cloud

Πού λειτουργούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις

24,99€1,99/1ο έτοςΕλέγξτε τη διαθεσιμότητα

Συχνές ερωτήσεις για τα domain .news

A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
At Hostinger, a .news domain costs 10,99€ for the first year. After that, the renewal fee is 35,99€/έτος. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Μας ενδιαφέρει το απόρρητό σας

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της και για τη λήψη δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με αυτή, καθώς και για σκοπούς μάρκετινγκ. Με την αποδοχή, συμφωνείτε με την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας για σκοπούς διαφήμισης, εξατομίκευση και αναλυτικά στοιχεία, όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.