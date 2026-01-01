Δημιουργήστε την επιχείρησή σας με ένα domain .company

22,99/έτος2,99/1ο έτος
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Για το πρώτο έτος
.company

Σχετικά με το domain .company

Μια γρήγορη επισκόπηση που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε και να καταχωρίσετε ένα domain .company

Τι είναι ένα domain .company;

Το .company είναι ένα γενικό TLD σχεδιασμένο για επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους ή κλάδου. Χρησιμοποιείται ευρέως για εταιρικούς ιστότοπους, χαρτοφυλάκια και επαγγελματικές διαδικτυακές ταυτότητες, χωρίς περιορισμούς τοποθεσίας.

Σε ποιους απευθύνεται ένα domain .company;

Ένα domain .company είναι ιδανικό για εταιρείες, πρακτορεία και παρόχους B2B που επιθυμούν μια σαφή, επαγγελματική ταυτότητα. Ταιριάζει σε εταιρείες χαρτοφυλακίου, θυγατρικές και παγκόσμιες ομάδες που μοιράζονται μια ενοποιημένη διαδικτυακή παρουσία.

Γιατί να επιλέξετε ένα domain .company;

Ένα domain .company δηλώνει με σαφήνεια τι είναι ο οργανισμός σας και υποστηρίζει μια συνεπή, επαγγελματική εικόνα. Βοηθά τους επισκέπτες να σας αναγνωρίζουν γρήγορα και λειτουργεί καλά σε ιστότοπους, διευθύνσεις email και μακροπρόθεσμη προβολή επωνυμίας.

Πληροφορίες τομέα για .company

Ανώτατο Επίπεδο
.company
Τύπος TLD
gTLD
Ελάχιστη περίοδος εγγραφής
1 έτος
Μέγιστη περίοδος εγγραφής
1 έτος
Προστασία απορρήτου τομέα
Δωρεάν
Κλείδωμα Εγγραφής
Τομείς IDN
DNSSEC
Τέλος ICANN
0,17€

Γιατί να καταχωρήσετε το domain σας στη Hostinger;

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Συχνές ερωτήσεις για τα domain .company

A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
At Hostinger, a .company domain costs 2,99€ for the first year. After that, the renewal fee is 22,99€/έτος. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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